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Ведущий прогноза погоды на ВВС удивил зрителей барабанным соло

от Telekritika
От Telekritika 116
Главная СМИ Ведущий прогноза погоды на ВВС удивил зрителей барабанным соло

Продемонстрировать музыкальный навык ему позволила работа из дому.

Ведущий канала BBC Оуайн Уин Эванс, как и многие его коллеги, в дни карантина работает из дома. Это ничуть не мешает ему выпускать ежедневный прогноз погоды, скорее наоборот, позволяет сделать их куда ярче привычных. Один из последних выпусков Эванса запомнят надолго. Ведь никто не ждал, что в конце эфира ведущий сядет за барабанную установку. Со словами «Берегите себя, и до новых встреч» парень бросился к ударным и подыграл музыкальной теме BBC News. Об этом сообщает «Апостроф».

«Когда они сказали попробовать работать из дома, я понятия не имел, что от меня ждут и музыкального сопровождения», — пошутил телеведущий в Twitter. Теперь Оуайн – звезда соцсетей. Только в Twitter его ролик посмотрели более 4 млн пользователей.

Напомним, помощница режиссера шоу BBC Breakfast позабавила зрителей своей выходкой: во время прямого утреннего эфира она оказалась в кадре и решила подождать окончания передачи, спрятавшись за диваном.

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Фото: unsplash

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