Гендиректор BBC объявил о своей отставке

Лорд Тони Холл объявил о том, что подает в отставку с поста генерального директора BBC, передает bbc.com.

О своем решении он сообщил 20 января 2020 года в письме к сотрудникам. В частности, в документе сказано: «Это решение было тяжелым. Если бы я слушал только сердце, я бы никогда его не принял».

Председатель BBC сэр Дэвид Клементи заявил, что компания «в ближайшие несколько недель» начнет поиск нового генерального директора.

Отметим, что в ближайшие 7 лет медиакомпанию ожидают значительные перемены: в 2022 году будет осуществлен промежуточный пересмотр Королевской хартии, в соответствии с которой работает BBC, а в 2027 году, когда истечет срок действия хартии, она должна быть либо продлена, либо заменена на новую. По словам лорда Холла, все это время корпорацию должен возглавлять один человек.

Напомним, что Холл вступил в должность гендиректора BBC в 2013 году. Пожизненный дворянский титул «лорд» он получил в 2010 году.

Напомним также: стало известно, что BBC News запустит отдельную версию сайта для дарквеба.

Фото: BBC

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!