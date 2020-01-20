БизнесНовостиСМИ

Гендиректор BBC объявил о своей отставке

от Telekritika
От Telekritika 397
Главная ТВБизнес Гендиректор BBC объявил о своей отставке

Того требуют обстоятельства.

Лорд Тони Холл объявил о том, что подает в отставку с поста генерального директора BBC, передает bbc.com.

О своем решении он сообщил 20 января 2020 года в письме к сотрудникам. В частности, в документе сказано: «Это решение было тяжелым. Если бы я слушал только сердце, я бы никогда его не принял».

Председатель BBC сэр Дэвид Клементи заявил, что компания «в ближайшие несколько недель» начнет поиск нового генерального директора.

Отметим, что в ближайшие 7 лет медиакомпанию ожидают значительные перемены: в 2022 году будет осуществлен промежуточный пересмотр Королевской хартии, в соответствии с которой работает BBC, а в 2027 году, когда истечет срок действия хартии, она должна быть либо продлена, либо заменена на новую. По словам лорда Холла, все это время корпорацию должен возглавлять один человек.

Напомним, что Холл вступил в должность гендиректора BBC в 2013 году. Пожизненный дворянский титул «лорд» он получил в 2010 году.

Напомним также: стало известно, что BBC News запустит отдельную версию сайта для дарквеба.

Фото: BBC

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Группа Discovery полностью закрыла украинское представительство

14.01.2020

«UA: Крым» запускает новое ток-шоу «12 янтыков»

17.01.2020

Законопроект о дезинформации представят в начале января –...

24.12.2019

Добронравов снова опроверг слухи о своей смерти

03.01.2020

Генеральным директором Guardian назначена Аннет Томас

15.01.2020

Тина Кароль стала вторым членом жюри Нацотбора на...

26.12.2019

Режиссер фильма «Достать ножи» работает над второй частью

08.01.2020

Google, YouTube, Facebook по-прежнему самые популярные сайты среди...

16.01.2020

Канал «Украина» покажет новогоднюю комедию «Елка на миллион»

26.12.2019

1+1 video покажет документальный фильм «Andre Tan»

15.01.2020