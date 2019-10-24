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BBC News запустит отдельную версию сайта для дарквеба

от Telekritika
От Telekritika 102
Главная Новости BBC News запустит отдельную версию сайта для дарквеба

Новости сайта ограничены в Китае, Иране и Вьетнаме.

Компания BBC News создала версии своих сайтов для браузера Tor. Таким образом ресурс смогут читать пользователи из тех стран, где власти цензурируют BBC и ограничивают к нему доступ. Об этом сообщили на сайте компании.

Главная страница BBC News будет находиться по адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion. Данная ссылка будет работать только с конфиденциального браузера Tоr, который помогает скрыть местонахождение человека. Сайт станет доступен в нескольких языковых версиях, в частности на арабском, фарси и русском.

Тем не менее контент и услуги, предназначенные только для Великобритании, такие как BBC iPlayer – не будут доступны из-за прав на трансляцию.

Напомним, доступ к BBC News ограничен в Китае, Иране и Вьетнаме. В России сайт работает, однако власти неоднократно предъявляли претензии к BBC.

Ранее стало известно, что BBC и другие компании объединились против фейков.

Фото: BBC

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