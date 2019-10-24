BBC News запустит отдельную версию сайта для дарквеба

Компания BBC News создала версии своих сайтов для браузера Tor. Таким образом ресурс смогут читать пользователи из тех стран, где власти цензурируют BBC и ограничивают к нему доступ. Об этом сообщили на сайте компании.

Главная страница BBC News будет находиться по адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion. Данная ссылка будет работать только с конфиденциального браузера Tоr, который помогает скрыть местонахождение человека. Сайт станет доступен в нескольких языковых версиях, в частности на арабском, фарси и русском.

Тем не менее контент и услуги, предназначенные только для Великобритании, такие как BBC iPlayer – не будут доступны из-за прав на трансляцию.

Напомним, доступ к BBC News ограничен в Китае, Иране и Вьетнаме. В России сайт работает, однако власти неоднократно предъявляли претензии к BBC.

Ранее стало известно, что BBC и другие компании объединились против фейков.

Фото: BBC

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