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BBC, Google, Facebook и Twitter объединились против фейков

от Telekritika
От Telekritika 730
Главная Новости BBC, Google, Facebook и Twitter объединились против фейков

О планах по борьбе с фальшивыми новостями объявили BBC и интернет-гиганты.

BBC и такие технологические корпорации, как Google, Facebook и Twitter, объединяют усилия для борьбы с дезинформацией. Среди инструментов противодействия фейкам будет система раннего предупреждения для использования во время выборов или других важных событий, онлайн-обучение и больший доступ к независимым ресурсам для избирателей. Об этом сообщает сайт BBC

На такой шаг интернет-компании пошли из-за постоянной критики за неспособность эффективно препятствовать распространению ложных новостей – от паники из-за вакцин до историй, созданных для влияния на выборы. Еще больше обострили ситуацию такие недавние события, как выборы в Индии в этом году, они продемонстрировали опасность дезинформации и ее угрозу для демократии. 

Чтобы помочь решить эту проблему, ранее этим летом BBC созвал саммит Trusted News, в котором приняли участие крупнейшие мировые технологические и медиакомпании. Группа разработала механизмы борьбы с фейками. Один из них – система раннего предупреждения. Она позволит организациям быстро оповещать друг друга при обнаружении дезинформации, которая угрожает человеческой жизни или демократии во время выборов. Акцент будет на оперативное и коллективное движение, чтобы пресечь фейки, прежде чем они смогут широко распространиться. Также участники инициативы анонсировали совместную кампанию онлайн-медиаобразования и широкого информирования во время выборов

Генеральный директор BBC Тони Холл заявил: «Дезинформация и так называемые фальшивые новости представляют собой угрозу для всех нас. В худшем случае они могут представлять серьезную угрозу демократии и даже жизни людей».

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что Facebook объявил конкурс для борьбы с фейковым видеоконтентом и выделил на него более $10 млн.

Фото: Pixabay

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