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🎥 Facebook объявил войну фейковым видео

от Telekritika
От Telekritika 479
Главная Диджитал 🎥 Facebook объявил войну фейковым видео

Соцсеть объявила конкурс для борьбы с фейковым видеоконтентом и выделила на него более $10 млн.

Facebook объявил Deepfake Detection Challenge (DFDC) – конкурс на создание технологии для борьбы с фейковыми видео. Компания выделит на его финансирование более $10 млн. Информация об этом появилась в блоге компании. 

Как сообщает соцсеть, разработанная для конкурса технология должна определять, когда искусственный интеллект использовался для изменения видеоконтента с целью ввести в заблуждение зрителя. Deepfake Detection Challenge предложит гранты и награды, чтобы побудить разработчиков создавать новые способы обнаружения и предотвращения использования мультимедиа, искажаемого через ИИ. Этому будет способствовать и новый Наблюдательный комитет Партнерства по искусственному интеллекту и честности СМИ, сформированный из межотраслевой коалиции организаций, включающей Facebook, WITNESS, Microsoft и других. 

Программа DFDC будет длиться с конца 2019 года по март 2020 года. Принять участие в конкурсе сможет любой желающий. В Facebook также пообещали присоединиться к нему, но не претендовать на финансовое вознаграждение.

Выбрать победителя поможет механизм, который сравнит эффективность алгоритмов участников. Авторы лучших разработок получат гранты и призы. Для конкурсантов Facebook создаст набор видео с лицами актеров, которых наймет специально для создания базы. Компания пообещала не использовать данные пользователей соцсети.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что Украина заняла 4 место по надежности интернета среди стран мира.

Фото: Linkedin

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