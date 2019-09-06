🇺🇦 Украина на 4 месте по надежности интернета – исследование

В 2018 году Украина занимала 8 место по надежности интернета, передаваемого по протоколу IPv4. А в этом она улучшила результат и заняла 4 место. Об этом сообщается в блоге компании Qrator Labs.

Впереди Украины Германия, Бразилия и Великобритания. В то же время она обошла такие страны, как Швейцария, Сингапур, Франция и Бельгия.

Что касается других стран, США потеряли 11 позиций и заняли 18 место. Австрия и Бангладеш выпали из топ-20, а Италия и Люксембург, наоборот, вернулись, после выпадения в 2017 и 2018 годах соответственно.

«Ежегодно в рейтинге устойчивости происходят интересные передвижения. В прошлом году мы писали, что общие показатели 20 ведущих стран не сильно изменились с 2017 года. Стоит отметить, что год за годом мы отмечаем положительную глобальную тенденцию к повышению надежности и общей доступности», – сообщают исследователи.

Благодаря чему Украине удалось так улучшить свои показатели за год, рассказал член правления Украинской интернет-ассоциации Макс Тульев: «Самым значительным изменением, которое мы видим в Украине, является падение стоимости транзита данных. Это позволяет большинству прибыльных интернет-компаний приобрести несколько вышестоящих соединений за пределами наших границ. Hurricane Electric особенно активен на рынке, предлагая «международный транзит» без прямого контракта, потому что они не удаляют префиксы с бирж – просто анонсируют клиентский конус на местных точках обмена трафиком».

По словам исследователей, тема надежности интернета сейчас особенно актуальна в связи с ростом рисков кибербезопасности и постоянным потоком новостей об атаках на интернет-инфраструктуру. «Даже невысокие значения в рейтинге нестабильности могут вызвать настоящие проблемы с доступностью в случае массированной атаки на крупного, общенационального, поставщика критически важной службы, допустим, DNS. Не забывайте также, что внешний мир отключится от служб и данных, расположенных внутри региона, в случае полной потери связности».

Исследование показывает, что рынки интернет-провайдеров и операторов связи, основанные на конкуренции, развиваются динамичнее, чтобы стать намного более стабильными и отказоустойчивыми в отношении рисков внутри и за пределами конкретного региона.

Напомним, «Телекритика» сообщала о том, что в Украине появилась Коалиция цифровой трансформации.

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