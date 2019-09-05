В Украине появилась Коалиция цифровой трансформации

В Киеве подписали меморандум о создании Украинской национальной цифровой коалиции, получившей название «Коалиция цифровой трансформации». В нее вошли 46 государственных и частных учреждений и организаций, учебные заведения, общественные организации. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам участников коалиции, цифровая трансформация экономики и общества должна привести к экономическому росту, созданию рабочих мест, повышению качества жизни и развитию демократии в Украине.

Деятельность «Коалиции цифровой трансформации» будет направлена на консолидацию и координацию инициатив и усилий партнеров в области цифрового развития и интеграции Украины в Европейское цифровое пространство (Единый цифровой рынок ЕС).

Главными направлениями сотрудничества в рамках меморандума должны стать:

— распространение информации о современных цифровых технологиях и практиках их использования;

— создание и развитие соответствующей инфраструктуры для приобретения и улучшения цифровых навыков молодежи и общества в целом, для повышения уровня занятости населения и эффективного использования цифровых возможностей;

— гармонизация с Цифровой повесткой (Digital Agenda) и Единым цифровым рынком (Digital Single Market) Европейского Союза;

— улучшение доступа к цифровой инфраструктуре и сети интернет;

— интеграция цифровых технологий в процессы производства, или цифровизация промышленности;

— содействие цифровому развитию населенных пунктов и регионов;

— цифровизация науки, развитие украинских е-инфраструктур;

— содействие развитию креативных индустрий, систем кибербезопасности и других направлений цифровой трансформации Украины;

— развитие международного сотрудничества в сфере развития цифровых технологий и цифровых навыков.

Мероприятие проводилось при финансовой поддержке ЕС, предоставленной через регрантинговую схему Форума гражданского общества Восточного партнерства. Проект в Украине выполняется ОО «Полесский фонд международных и региональных исследований».

Участники коалиции также отметили, что национальные цифровые коалиции на сегодня созданы в 23 европейских странах. Цифровые коалиции — это прозрачное партнерство между субъектами диджитал-трансформаций, содействие развитию цифровых навыков в государствах-членах, которые работают вместе для воплощения инновационных преобразований и развития цифровой экономики на национальном, региональном или местном уровне.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что законопроект «Об электронных коммуникациях» доработают.

Фото: brinknews