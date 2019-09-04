Законопроект «Об электронных коммуникациях» доработают

Заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации и народный депутат Александр Федиенко отозвал законопроект №1083 «Об электронных коммуникациях» для доработки. Это решение было принято после консультаций с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и соавторами законопроекта, сообщает InternetUA.

Александр Федиенко объяснил свое решение так: «Несмотря на то, что над разработкой данного законопроекта трудились представители всех ключевых отраслевых организаций и порядка тридцати приглашенных экспертов, проект документа был раскритикован со стороны общественности. Было решено провести дополнительный “краш-тест” документа».

Закон «Об электронных коммуникациях» должен заменить действующий «Закон о телекоммуникациях». Новый законопроект разрабатывают в рамках выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В Раде прошлого созыва были зарегистрированы сразу несколько законопроектов-клонов, но ни один из них за четыре года не стал законом.

Законопроект № 1083 «Об электронных коммуникациях», поданный в Раду 29 августа, получил критику за «тотальную регистрацию мобильников» (внесение IMEI терминального оборудования в Систему контроля кодов ІМЕІ) и «сим-карты по паспорту» (заключение договора о предоставлении электронных коммуникационных услуг), «хранение трафика» операторами (якобы тотальный контроль над гражданами).

По словам Александра Федиенко, регистрация абонентов является важным шагом к реализации программы «Государство в смартфоне» для предоставления цифровых услуг, в том числе и полноценного внедрения MobileID, развития системы мобильных платежей и других сервисов, что предусмотрено требованиями указа президента №588 «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам». «Регистрация абонентов существенно упрощает эти механизмы, – утверждает Александр Федиенко. – Приведу в качестве примера один из случаев, которых с каждым днем становится все больше: гражданин Петренко зарегистрировал свой номер телефона, полученный как припейд-услугу (анонимно), как «банковский» номер, и этот же номер использовал при получении кредита. После этого через некоторое время Петренко перестал пользоваться этим номером и оператор снова продал его как припейд новому абоненту Коваленко. И все кредиторы Петренко теперь терроризируют Коваленко, ни сном, ни духом не знающего о Петренко. Законопроект как раз и содержит нормы, позволяющие с этим бороться. Да, риски есть, но этот законопроект – как раз об управлении рисками».

Депутат также опровергает слухи о лишении права пользоваться телефоном, гуляющие в сети: «Это чистой воды чушь. Никто не будет лишен права пользоваться телефоном – нынешние будут автоматически зарегистрированы, а новые будут попадать в продажу легальными, и потребитель получит полный пакет услуг от оператора, поскольку регистрация кодов происходит в момент пересечения товарами границы. То есть как только телефон пересекает границу, он попадает в базу. При этом телефоны остаются обезличенными – покупатель может проверить в базе, есть ли такой IMEI, и быть уверенным в том, что устройство будет работать на территории Украины».

Законопроект, утверждают его авторы, может существенно помочь правоохранителям в расследовании преступлений, причем не только краж мобильных устройств (а таких случаев – до 100 тысяч в год), но и исчезновений людей, нападений и т. д.

Очевидно, что новый законопроект может перекрыть кислород поставщикам «серых» устройств – незаконно ввезенных в Украину контрафактных средств мобильной связи. По информации журналистов, ежегодные потери бюджета от контрабанды мобильных устройств составляют порядка одного миллиарда гривен.

После отзыва документа на доработку его авторы планируют провести расширенные консультации с общественностью, а также своеобразный ликбез – объяснят украинцам, что принесет законопроект и почему его принятие так важно.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что в сентябре на International IT Forum в Запорожье состоится презентация бренда цифрового государства.

Фото: dut.edu.ua