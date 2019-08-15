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Цифровое государство покажут в Запорожье

от Telekritika
От Telekritika 306
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Презентация бренда цифрового государства состоится в сентябре на International IT Forum в Запорожье.

27 сентября при поддержке Офиса президента в Запорожье пройдет International IT Forum. На нем состоится долгожданная презентация бренда цифрового государства. Информация об этом появилась на сайте президента.

На форуме будет три локации: панельная дискуссия для обсуждения возможностей государственно-приватного партнерства в рамках диджитализации в государстве; выступления собственников и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении; интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в сфере робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и т. д.).

«Украина превратится из аутсорсинговой страны в ту, что создает продукты в сфере информационных технологий. Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом президента с радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, кроме этого, направлены на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых перемен, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинцев в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье», – отметил советник президента Украины Михаил Федоров на рабочей встрече с организаторами форума.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что президент подписал указ о создании единого портала госуслуг.

Фото: pixabay

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