Президент подписал указ о создании единого портала госуслуг

Президент Владимир Зеленский подписал указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам», тем самым дав старт своей идее «государство в смартфоне». Теперь дело за Кабинетом министров, который должен рассмотреть документ, сообщают «Українськi новини».

До ноября правительство проведет аудит работы более 350 государственных реестров. До февраля 2020 года должна пройти верификация набора идентификационных данных физлиц в национальных электронных информационных ресурсах. По результатам будет рассмотрена возможность введения электронной переписи населения.

Единый портал электронных услуг подразумевает доступ граждан через смартфоны и планшеты с помощью электронного кабинета к информации о себе в госреестрах. Через портал планируют предоставлять электронные, в том числе административные, услуги.

До 2020 года Кабмин должен перевести в электронную форму услуги, связанные с рождением ребенка, регистрацией места жительства ребенка, регистрацией физлица как налогоплательщика при оформлении паспорта гражданина Украины впервые, а до 2022-го – другие важные услуги.

Основатель Rakuten и владелец Viber Хироши Микитани дал свою оценку концепции «государство в смарфоне» президента Украины в эксклюзивном итервью «Телекритике».

Фото: president.gov.ua