Основатель третьей по величине в мире компании электронной коммерции Rakuten, владелец Viber
Телекритика:
В 1997 году вы запустили первую e-commerce платформу. На тот момент этот шаг выглядел рискованным, как вы приняли такое важное решение?
Хироши Микитани:
В то время я был инвестиционным банкиром. Основной зоной ответственности был IT-сектор. Тогда интернет-бизнес только начинал развиваться. Это было еще до Facebook и Google. Amazon только появился и Ebay был основан задолго до Alibaba. Это были истоки электронной коммерции. К тому же, у меня не было какого-то опыта в этой сфере, но я был настроен очень оптимистично в отношении рынка.
Телекритика:
Вы инвестируете в разные бизнесы и ниши, но все-таки главным источником прибыли является онлайн-торговля. Как удается удерживать успех в e-commerce?
Хироши Микитани:
Определение электронной коммерции эволюционирует очень быстро. Когда мы только начинали - это было альтернативой к "способам оплаты", а теперь стало инструментом ежедневного шоппинга. В наши дни люди покупают продукты и одежду онлайн. Но эти покупки составляют лишь 10-20% от рынка розничной торговли. Мы верим, что скоро наступит время, когда e-commerce эволюционирует и выйдет за эти рамки. Таким образом, будущее интернет-шоппинга будет комбинировать онлайн и оффлайн шоппинг.
Телекритика:
Что вы думаете о технологии блокчейн и как она изменит онлайн-торговлю?
Хироши Микитани:
У нас есть собственная блокчейн Лаборатория в Ирландии и мы рассматриваем возможности внедрения криптовалюты в Японии. Само собой, технология блокчейн - это не только криптовалюта. Основная задача этой технологии - повышение уровня защиты для проведения безопасных транзакций. Другими словами, это возможность сделать транзакции общедоступными. Она имеет широкое применение. Не только для криптовалюты, но и для защиты документов, счетов... Вы увидите, что произойдёт. Но я не знаю, как можно зарабатывать на этой технологии. Технология блокчейн будет использоваться для осуществления безопасных транзакций. В первую очередь, нам нужно разделить технологию блокчейн и криптовалюту. Мы, как компания, верим, что значимость криптовалюты будет расти.
Телекритика:
Одна из самых выдающихся ваших инициатив Englishization – программа обязательного обучения сотрудников японского офиса английскому языку. Расскажите о том, как она изменила компанию Rakuten.
Хироши Микитани:
Кстати, я очень счастлив, что моя кампания "Englishization" была успешной. Результатом стали рост нашего бизнеса в США, сотрудничество Viber и Rakuten Group, развитие видео бизнеса в Европе.
Без этой программы мы бы не смогли достигнуть того, что имеем сейчас. Более 80% инженеров, которых мы нанимаем в японский офис не являются гражданами Японии. Очевидно, что они общаются со своими японскими коллегами на английском языке. Образовательный курс расширил перспективы всех сотрудников. Не только для руководителей, но и новым работникам Rakuten. Эта практика используется не только в Японии, но и в международных компаниях. Я считаю, что "англизация" является одной из моих самых гениальных идей.
Телекритика:
Сейчас вы продвигаете новую образовательную инициативу – обучение программированию для всех сотрудников. Почему возникла такая идея?
Хироши Микитани:
Очевидно, Rakuten развивается очень быстро. В 1997 году нас было всего двое: я и мой младший бизнес-партнёр. А теперь у нас более 17,000 сотрудников по всему миру. С 2 человек до 17,000 - очень быстрый рост. Конечно, нам нужно нанимать много талантливых людей за рубежом, поэтому мы приобретаем другие компании, чтобы расширять наш бизнес. Мы хотим ввести специальную программу обучения для наших сотрудников, которая позволит готовить будущих лидеров организации.
Все новые сотрудники Rakuten, будь это сотрудник отдела продаж, операционной поддержки, дизайнер или секретарь - все они должны пройти обучение основам программирования и науки о данных. Курс рассчитан на 4 месяца. Мы только начали внедрять эту программу обучения, но постепенно она станет доступна каждому человеку в компании. Я уверен, что это изменит мышление людей. Это очень важно для нас.
Приведу пример, почему важно знать основы работы IT, непонимание технологии очень распространённое явление. Множество людей, в том числе и мои сотрудники, используют термин AI (Artificial intelligence - Искусственный интеллект) даже не понимая, что это такое.
Телекритика:
Как вы думаете ИИ (искусственный интеллект) сможет заменить человека?
Хироши Микитани:
Смотря в чём. В некоторых ситуациях, искусственный интеллект может заменить людей, но в некоторых случаях это расширит человеческие возможности. Похожая ситуация уже случалась в прошлом. Я думаю, что AI со временем стимулирует экономический рост и улучшит каждый сегмент общества. И будет разграничение, что делают люди и на что способен AI. AI уже реален, поэтому нам нужно лучше думать, как мы можем его использовать, вместо того, чтобы бояться.
Телекритика:
Не так давно вы приобрелиViber. Многие эксперты считают, что мессенджеры – медиа-платформы будущего, ваше мнение на этот счет?
Хироши Микитани:
Основной бизнес - это платформа, подразумевающая p2p общение, то есть от пользователя пользователю. Мы также владеем Rakuten TV. И в Японии, например, есть высокий спрос на контент, поэтому мы начали инвестирование в создание контента в Европе, Соединённых Штатах и Японии.
В Японии нам принадлежит эксклюзивная лицензия на трансляции матчей NBA. Мы транслируем японскую бейсбольную лигу. Мы уделяем большое внимание спортивным проектам. Стремимся создать сообщество вокруг видов спорта, чтобы люди, которые следят за спортом, могли общаться друг с другом и обсуждать каждую игру и результаты. Так что подождите немного, и медиа вполне смогут получить опцию обмена сообщениями.
Телекритика:
Как вы планируете развивать Viber?
Хироши Микитани:
Rakuten приобрел Viber в 2014 году - 5 лет назад. С того момента мы стараемся, чтобы сервис вырос от исключительно коммуникационной до сервисной платформы. Мы очень рады, что Viber так популярен в Украине. Мы планируем расширить список онлайн-сервисов. Viber будет не просто приложением для отправки сообщений, в котором вы можете общаться с друзьями, но и сервисной платформой для платежей, создания контента, денежных переводов, бронирования ресторанов и прочего.
Телекритика:
В последнее время людей беспокоит вопрос использования мессенджеров и платформ в политических целях, вопрос анонимности тоже в приоритете. Как Viber решает проблему безопасности пользователей?
Хироши Микитани:
Viber является одной из самых защищённых платформ благодаря системе сквозного шифрования. Другие платформы оставляют лазейку для утечки информации и технических манипуляций безопасности. В Viber это технически невозможно. Поэтому, я не понимаю откуда появляются упоминая, что в Viber существуют проблемы с безопасностью.
Телекритика:
Каковы ваши бизнес-интересы в Украине?
Хироши Микитани:
У нас уже есть дополнительный офис разработки Rakuten в Одессе, в котором трудится около 200 человек. Там мы проводим аналитику данных. Я приехал в Киев именно для развития партнерских отношений и чтобы внести вклад в развитие украинского бизнеса. В наших ближайших планах - открытие офиса в Киеве.
Телекритика:
Президент Зеленский активно продвигает программу «Страна в смартфоне», вам нравится эта концепция?
Хироши Микитани:
Использование смартфонов и гаджетов становится проще. Даже старшее поколение знает, как ими пользоваться. Здесь безопасность является одним из ключевых факторов. Но я уверен, что для обеспечения безопасности, мы можем использовать биометрические данные. Многие страны, например, Эстония, уже провели диджитализацию всех государственных отраслей. Президент Зеленский заверил меня, что Украина тоже на этом пути. Сейчас около 97% пользователей смартфонов в Украине уже используют VIber. И проекты диджитализации в Украине будут для нас очень интересны.
Телекритика:
На ваш взгляд, какие есть возможности для развития украинской IT-индустрии?
Хироши Микитани:
Как инвестор, я утверждаю, что в Украине точно есть потенциал, особенно в компьютерной инженерии. По моим данным, в Украине проживает около 15 000 дипломированных специалистов сферы IT. Это огромное сообщество. Тот факт, что правительство готово к изменениям, является положительным знаком для развития страны. Украина может стать отличным примером инновационной страны Восточной Европы.
Телекритика:
Какие навыки и знания нужны украинским IT-экспертам, чтобы сделать страну технологическим хабом?
Хироши Микитани:
Чтобы разбираться в IT и сетях нужны более современные навыки. Важнейшими являются - наука о данных, HLS (HTTP Live Streaming - трансляции в интернете), разработка платформ. Но наша компания планирует провести революцию в телекоммуникационных сетях следующего поколения. Это сфера, в которую мы сейчас инвестируем. Мобильные сети не обновлялись в течение 20 лет и уже устарели. Мы хотим предложить абсолютно новый концепт сетевой платформы. В октябре мы запускает огромный проект в Японии. В дальнейшем, мы планируем запустить эту платформу по всему миру. В том числе, в Украине.
Текст: Ксения Лесничая Дизайн и верстка: Екатерина Медведь