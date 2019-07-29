Хироши Микитани:

Очевидно, Rakuten развивается очень быстро. В 1997 году нас было всего двое: я и мой младший бизнес-партнёр. А теперь у нас более 17,000 сотрудников по всему миру. С 2 человек до 17,000 - очень быстрый рост. Конечно, нам нужно нанимать много талантливых людей за рубежом, поэтому мы приобретаем другие компании, чтобы расширять наш бизнес. Мы хотим ввести специальную программу обучения для наших сотрудников, которая позволит готовить будущих лидеров организации.



Все новые сотрудники Rakuten, будь это сотрудник отдела продаж, операционной поддержки, дизайнер или секретарь - все они должны пройти обучение основам программирования и науки о данных. Курс рассчитан на 4 месяца. Мы только начали внедрять эту программу обучения, но постепенно она станет доступна каждому человеку в компании. Я уверен, что это изменит мышление людей. Это очень важно для нас.



Приведу пример, почему важно знать основы работы IT, непонимание технологии очень распространённое явление. Множество людей, в том числе и мои сотрудники, используют термин AI (Artificial intelligence - Искусственный интеллект) даже не понимая, что это такое.