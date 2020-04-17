Newsone подготовил праздничные спецпроекты

На телеканала Newsone 18 и 19 апреля покажут все главные события подготовки к празднику и празднование Пасхи в Украине. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В субботу с 12:15 начнется прямой эфир с Аленой Зинченко, во время которого покажут прямую трансляцию схождения Благодатного огня в Иерусалиме. С 20:00 и до поздней ночи – пройдет праздничный спецэфир «Пасха на Newsone» с Вячеславом Пиховшеком и Еленой Кирик. В рамках программы покажут прибытие Благодатного огня в Украину, а также запланированы включения из Киева и регионов Украины, с рассказом о том, как страна празднует Пасху в этот сложный для всего мира год. Гостями спецэфира станут известные религиоведы и священники.
В воскресенье – продолжение праздничного марафона. С 9:00 начнется «Пасха на Newsone» с Вячеславом Пиховшеком и Виолеттой Товкес, запланированы трансляции утренних богослужений из Свято-Успенской Святогорской Лавры, Свято-Успенской Почаевской Лавры и Святогорского Успенского Зимненского монастыря. Кроме того, ожидаются прямые включение журналистов с информацией о службах в Мариуполе, Северодонецке, Харькове, Днепре, Запорожье, Николаеве и в Сумах.
Напомним, украинские телеканалы покажут пасхальные богослужения: прихожане трех церквей смогут увидеть службы в прямом эфире.
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Фото: unsplash
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