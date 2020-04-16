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На телеканале ZIK пройдет марафон «Пасха дома»

от Telekritika
От Telekritika 286
Главная Новости На телеканале ZIK пройдет марафон «Пасха дома»

В прямом эфире покажут богослужения и схождение благодатного огня.

На субботу, 18 апреля, телеканал ZIK запланировал праздничный марафон «Пасха дома». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В 12:00 зрители смогут увидеть прямую трансляцию схождения благодатного огня в Иерусалиме. С 12:00 до 23:00 в студии будет работать «Великолепная четверка» ведущих. Кроме этого ждите прямые включения журналистов возле Успенского Собора Киево-Печерской Лавры, Свято-Ольгинского Собора, Владимирского Собора, храмов Киевской области и Львова, а также включения украинцев по скайпу – «Пасхальная корзина дома». С 23:00 и до 04:00 будут транслировать богослужения в Киево-Печерской и Почаевской лаврах.

В воскресенье 19 апреля с 8:00 продолжатся прямые эфиры с «Великолепными четверками», также телезрителей ждут музыкальные концерты, среди исполнителей – Ани Лорак, Ирина Билык и Михаил Поплавский.

Напомним, 18 и 19 апреля эфир телеканала «112 Украина» будет посвящен Пасхе.

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Фото: unsplash

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