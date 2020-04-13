СМИ на карантине: как холдинги выстраивают дистанционную работу

В связи с карантином ведущие медиахолдинги страны изменили режим работы, а также внесли коррективы в сетки своих каналов. А еще — перевели большинство сотрудников на дистанционную работу. О том, как диджитализировались телекомпании, какие инструменты используют ежедневно для организации бизнес-процессов разных служб, ТВ-продакшенов, обеспечивающих прямые эфиры, журналистов, работающих «в поле», «Телекритика» узнала у представителей Суспільного мовника, «Медиа Группы Украина», 1+1 media, StarLightMedia, телеканалов «112 Украина» и «Еспресо».

«UA: Суспільне мовлення»

Во времена пандемии COVID-19 общественные вещатели не только трансформируют сетку вещания или контент, но и налаживают коммуникацию между собой для обеспечения проверенной и актуальной информацией.

Для подразделений новостей общественных медиа была создана группа в WhatsApp. В ней вещатели обмениваются свежими новостями и проверяют информацию, чтобы достоверно, оперативно и надежно освещать события. Эта группа также предоставляет членам Европейского вещательного союза (ЕВС) еще один способ доступа к новостным услугам системы Eurovision, в частности к Eurovision News Exchange Social Newswire, чтобы оперативно проверять достоверность фотографий или заявлений очевидцев. Кроме того, департамент подготовил два онлайн-курса по журналистике данных для членов ЕВС, в рамках которых будут обсуждаться лучшие практики работы в ситуации пандемии и идеи использования всемирных и местных источников новостей для разъяснения ее последствий.

«Медиа Группа Украина»

Продакшн «Теле Про». Сейчас важно оставаться в тонусе. Мы используем время карантина для написания заявок и сценариев. Проводим кастинги дистанционно. Систематизируем базы актеров, реквизита, костюмов. Для всей команды наладили удаленный доступ. Монтируем то, что снято было ранее, тоже дистанционно. Проводим встречи в Zoom, Messenger и проч.

Департамент продаж контента. В силу специфики работы (командировки, встречи с партнерами) удаленный доступ к ресурсам не есть чем-то новым для нас. Мы смогли перестроиться буквально за один рабочий день. 13 марта (пятница) мы забрали рабочие компьютеры домой, а уже в понедельник полностью включились в удаленный доступ ко всем необходимым ресурсам. Все необходимые материалы у нас в компьютерах, поэтому процесс работы беспрерывен и все, что нужно, мы можем отгружать клиентам по всему миру, работая дистанционно. Часть совещаний проходит в Zoom, часть – в Skype for business. Обе программы имеют свои преимущества и недостатки, но в целом – все работает как часы. Чтобы оставаться в режиме и графике регулярные совещания проводим в то же время, что и до карантина. Кроме того, мы создали группу в Viber, в которой делимся оперативной информацией, нововведениями и просто общаемся.

Digital. Для нашей команды работа в удаленном доступе – привычная ситуация. Мы, как и все другие команды, проводим регулярные совещания, обсуждения и прочее в онлайн. Активно пользуемся worksection.com, Zoom и Trello.

Маркетинг и PR. Маркетинг очень оперативно и гибко перешел на дистанционную работу – проводим совещания, презентации, аналитику, статусы и все необходимое. По Skype, Zoom и мы все планируем, регулярно проводим рабочие статусы в формате видеоконференций. Пользуемся всеми доступными мессенджерами. Есть удаленный доступ ко всем нужным сервисам и документам. Интервью, комментарии оперативно берем по телефону. В случае рабочей необходимости, мы можем выезжать и в офис, где соблюдаются все требования по работе в условиях карантина (температурометрия, дезинфекция, личная гигиена, присутствие медицинского работника).

Департамент информационных технологий. Нам, собственно, ничего не пришлось менять – правильно построенная IT-инфраструктура должна быть в любой момент готова к подобным изменениям. И мы всегда руководствовались принципом «безопасного удобства» для наших пользователей.

Из вещей, которые «сработали»:

плановый переход на стандартизированное рабочее место (ноутбук, операционная система, набор ПО) в течение последних нескольких лет;

создание «внешнего периметра» организации, безопасная публикация IT-сервисов «наружу» (например, сервис электронной почты, Skype for business и т.п.);

создание отказоустойчивой и масштабируемой сети между офисами и в Public Internet;

создание безопасной и управляемой системы VPN на базе решений компании Fortinet.

1+1 media

С началом карантина группа 1+1 media внедрила ряд мер, направленных на безопасность своих сотрудников. В частности, компания перевела сотрудников, которые не задействованы в производстве, на дистанционный формат работы. IT-специалисты группы предложили ряд решений для онлайн-конференций – Skype, Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom. Последний сервис наиболее «прижился» в компании благодаря широкому функционалу и дополнительным возможностям.

Анна Ткаченко, директор «1+1 Digital и Инновации»: «Мы максимально оперативно организовали работу команды 1+1 Digital в новом формате. После объявления карантина мы буквально за один день перевели все рабочие процессы на home office и помогли привезти домой и подключить все необходимое оборудование. Сейчас 95% наших сотрудников имеют возможность полностью работать дистанционно.

Утро нашего онлайн-офиса всегда начинается с виртуальной встречи с менеджерами, во время которой мы обмениваемся нашими планами на день. Мы на связи ежедневно, ведь для меня очень важно знать, как каждый себя чувствует и какое настроение у команды.

Удаленная работа изменила режимы наших встреч, если раньше все текущие статусы проводились раз в две недели, теперь мы собираемся чаще − раз в неделю. Все-таки работа из дому требует больше организованности и контроля, в чем нам помогают различные приложения. Самые главные инструменты в работе – это Zoom и Trello. А еще для более эффективной работы и особенно для проведения брейнштормов осваиваем сейчас Miro. Для «1+1 Digital и Инновации» карантин – это точно не про сложности в работе, но живого общения с командой очень не хватает».

Ольга Гудзь, руководитель PR-управления «1+1»: «С началом карантина PR-управление «1+1» оперативно перевело рабочие процессы в новые форматы, чтобы обеспечить качественную ежедневную коммуникацию и синхронизацию с многочисленными департаментами компании 1+1 media. Альтернативой совещаний и брифингов стали видеоконференции с помощью сервиса Zoom.

В онлайн-формат перешли также и традиционные эфиры с участниками «Голосу країни» в студии «Сніданку з 1+1». Помимо этого, многие ведущие, эксперты и участники «Голосу країни» поддерживают общение с аудиторией с помощью прямых эфиров на официальных страничках телеканала в социальных сетях. С участниками «Голоса» также проходят и онлайн-квартирники по видеосвязи. А в прямом эфире продолжают выходить «Сніданок з 1+1» и «ТСН», а «Право на владу» выходит без зрителей в студии до окончания карантина».

Ольга Мусийко, HR-директор 1+1 media: «В дистанционной работе важно устанавливать правила для своих команд и для себя лично, как руководителя, и придерживаться их. Например, мы рекомендуем менеджерам проводить регулярно онлайн-статусы – командами и отдельно с каждым прямым подчиненным, утром ставить задачи и вечером контролировать выполнение. Причем обязательно с использованием видео: это дисциплинирует и настраивает на рабочий лад. Преимущественно мы используем Zoom — как с телефонов, так и с компьютеров.

IT-служба группы оперативно организовала доступ коллег, которые перешли на дистанционный формат, к рабочей почте, обеспечила необходимым количеством ноутбуков, помогла организовать вывоз и установку специальной техники по запросу отдельных департаментов. В целом, на удаленную работу нам удалось перевести более 80% коллег. С этой недели функционирует только три офиса группы, сотрудники которых обеспечивают эфир».

StarLightMedia

StarLightMedia оперативно приняла решение о переходе к дистанционной работы и максимальной самоизоляции сотрудников ради их безопасности. Антикризисный комитет, в который вошел топ-менеджмент компании из разных подразделений, в сжатые сроки организовал переход в режим удаленного офиса для большинства сотрудников. Сейчас все ключевые бизнес-процессы бесперебойно осуществляются в удаленном режиме.

Для компании важно обеспечить сотрудников всем необходимым для организации полноценно рабочего места дома. IT-служба обеспечила работников техническими условиями, оборудованием и инструкциями для дистанционной работы. Компьютеры, принтеры, рабочие станции и другую технику доставили домой, в зависимости от профессиональных технических нужд отдельного сотрудника. Доступ к внутренним сетям было заранее организовано через VPN. Для проведения используем Microsoft Teams и Zoom. А Новый канал даже снял проморолик в Zoom.

В работе информационных служб произошли существенные изменения. Работать из дома отпустили всех, кто непосредственно не привязан к эфиру. Они пользуются программой электронного ньюзрума. Темы разрабатываются онлайн, а в офисе находятся только те журналисты, у которых запланированы съемки или дежурство.

Сотрудники StarLightMedia ежедневно получают информацию о мерах безопасности и советы по работе дома. Они не ограничиваются техническими инструкциями и включают в себя информацию о возможности для дистанционного обучения и развития, рекомендации по организации рабочего места, распорядка дня и оздоровительных перерывов. Сейчас в StarLightMedia благодаря инициативам сотрудников можно заняться йогой в Zoom и изучать английский онлайн. Узнать ответы на все вопросы о работе во время карантина в корпоративном чат-боте.

Телеканал «112 Украина»

Сразу после объявления карантина в Киеве руководством телеканала были приняты меры, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса. В частности, главам подразделений было поручено максимально ограничить проведение всех запланированных рабочих встреч на территории канала или за его пределами.

Шоу, предполагающие наличие зрителей в студии, отменили. А с 23 марта руководство телеканала приняло решение минимизировать количество сотрудников, которые одномоментно находятся в офисе, а гостей и экспертов выводить в эфир через системы видеосвязи.

Телеканал «Еспресо»

На «Еспресо» приняли все меры, чтобы минимизировать социальные контакты работников. Многие сотрудники работают дистанционно. Большинство совещаний тоже перешли в онлайн-режим, преимущественно, с помощью Skype. Гости и эксперты программ телеканала выходят тоже через Skype. Часть программ приостановили свой выход, а их творческие коллективы привлечены к производству других проектов. Ток-шоу записываются без зрителей в студии. Журналисты, работающие «в поле», обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

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Фото: Александра Йорк, телеканал «112 Украина», телеканал «Еспресо», МГУ, Unsplash

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