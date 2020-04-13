Disney сделает киноадаптацию мультфильма «Робин Гуд»

Студия Disney работает над ремейком мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, об этом пишет The Hollywood Reporter.

Руководителем проекта стал Карлос Лопес Эстрада, известный по режиссуре криминального фильма Blindspotting («Слепые пятна») 2018 года. Сценаристом выступит Кари Гранлунд, который недавно написал ремейк «Леди и Бродяги», а продюсером — Джастин Спрингер, который работал над «Дамбо» и «Трон: Наследие».

Фильм-адаптацию выпустят эксклюзивно для стримингового сервиса студии Disney+, а не для широкого кинотеатрального проката.

В фильме персонажи также будут антропоморфными животными, как и в оригинальной анимации, однако в киноадаптации задействуют игровые съёмки и CG-графику. Напомним, что в мультфильме 1973 года Робин Гуд был лисом, его помощник Маленький Джон — медведем, принц Джон — львом, а шериф Ноттингемский — волком.

Сделки были подписаны до закрытия студий в Голливуде — в начале марта. Проект находится на ранней стадии разработки.

Фото: Disney

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