В Голливуде активно развиваются анимационные студии и стриминги

В Голливуде пандемия уничтожила многие отрасли, особенно развлекательные. Об этом пишет LA Times.

Десятки тысяч рабочих — актеры, работники тематических парков, проверяющие билетов, агенты и руководители студии — внезапно потеряли свои рабочие места из-за вынужденных закрытий кинотеатров, остановки продакшенов и лайв-шоу. Крупные медиакомпании, такие как Walt Disney Co., объявили о существенных сокращениях, что еще больше усугубит экономические последствия для подписной индустрии Лос-Анджелеса.

Союзы, предприятия и знаменитости создали фонды помощи тем, кто потерял работу из-за коронавируса общей суммой в $2 трлн.

Кроме того, рабочие места в других секторах, которые обычно являются резервным источником занятости, например, в ресторанах и розничной торговле, также исчезли.

«Проблема в том, что очень мало отраслей, которые нанимают сотрудников, особенно в связи с общим спросом на рабочие места», — сказал Кевин Клоуден, исполнительный директор Центра региональной экономики Института Милкена.

За неделю, закончившуюся 28 марта, в США было зарегистрировано 6,6 млн. человек, подавших первичные заявки на пособие по безработице, что вдвое больше, чем 3,3 млн. на предыдущей неделе. По оценкам Клоудена, в Лос-Анджелесе пострадали 100 000 работников индустрии развлечений и, по меньшей мере, 250 000 на национальном уровне.

Тем не менее, некоторые развлекательные компании, особенно в области анимации, видеоигр и потокового вещания, продолжают расширяться.

Анимация и интерактивные медиа стали для некоторых студий спасательным кругом, так как производство других фильмов и телепрограмм остановлено. Примечательно, что большинство членов Анимационной гильдии (IATSE Local 839), которых наняли с начала пандемии, все еще работают, сказал Стив Каплан, представитель профсоюза.

«Индустрии анимации повезло», — сказал Каплан. «Многие работы можно эффективно выполнять дома, и поэтому переход был относительно плавным, особенно в период кризиса, когда многим студиям приходилось карабкаться в последний момент, чтобы приспособиться к новому рабочему процессу».

Среди тех, кто нанимает на работу, — находящаяся в Северном Голливуде компания Bento Box Entertainment, известная своей работой над сериалом, получившим премию «Эмми», «Bob’s Burger»; Skydance Media -производственная компания, созданная Дэвидом Эллисоном, которая ранее на этой неделе приобрела мадридскую анимационную фирму Ilion Studios; Независимый анимационный дом Titmouse, известный такими комедийными сериалами, как «Большой рот», недавно расширил свою деятельность в Лос-Анджелесе с новым зданием в Бербанке.

Еще одна область, где сотрудники могут легко работать удаленно — подкастинг. Одним из драйверов является Spotify, который быстро расширяет свое влияние, приобретая несколько компаний по производству подкастов, включая Gimlet Media, Ringer и Parcast.

Wonder Media Network из Нью-Йорка, основанная в 2018 году для создания подкастов, посвященных политике, бизнесу и культуре также проводит набор сотрудников в различных областях, включая производство и маркетинг.

Самоизоляция и работа из дому такж повлияла и на потоковые сервисы. «Мы нанимаем сотрудников, чтобы удовлетворить стремительный рост Tubi и рассчитываем увеличить позиции в ближайшие месяцы», — сказала вице-президент Tubi Валери Арисмендез. Компания, которая предоставляет бесплатный сервис потокового вещания с рекламой, имеет открытые позиции в своей штаб-квартире в Сан-Франциско, а также в других местах, включая L.A.

WarnerMedia, которая недавно пообещала помощь в размере $100 млн для пострадавших от коронавируса, также имеет открытые позиции в своих офисах в Сиэтле, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. «WarnerMedia набирает более 200 вакансий для HBO Max в области маркетинга продуктов и роста и разработки, поскольку мы приближаемся к нашему майскому запуску», — сказал представитель WarnerMedia.

Джеффри Катценберг, который активно рекламирует новые шоу, недавно разместил на сайте Quibi объявления о работе в сфере связи и других областях. Netflix и Amazon Studios также открыли ряд вакансий.

Среди соцсетей — развиваются и набирают персонал TikTok и Snap.

Напомним, CBS выпустит эпизод сериала «Всем встать», снятый удаленно, а студия Disney выпустила первую короткометражку про Олафа, также сделанную дистанционно.

Фото: Venn

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