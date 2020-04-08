Disney запустил короткометражки из вселенной «Холодное сердце»

Аниматоры Disney Хайрам Осмонд и актер Джош Гэд объединились для создания новой серии короткометражек с участием Олафа из «Холодного сердца». Об этом пишет The Verge.

Серия «Дома с Олафом» рассказывает о приключениях снеговика, когда он попадает в различные неприятности возле Эренделла. Первый эпизод написан и озвучен Гэдом, который играет снеговика в обоих фильмах «Холодное сердце», и анимирован Осмондом, который занимается анимацией в проектах с Олафом.

Несмотря на то, что ролик всего лишь длится 50 секунд — это достижение, так как он полностью сделан удаленно.

Неясно, как часто Disney Animation будет публиковать короткометражки, но в Twitter компания заявила, что «Дома с Олафом» (At Home с Olaf) это новая диджитал-серия, так что в ближайшие дни должно выйти больше эпизодов.

Фото: Disney

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