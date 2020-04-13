Онлайн-ивенты и сокращение штата: как пандемия повлияла на медиабизнес — исследование

Издание Digiday опубликовало исследование о влиянии пандемии коронавируса на разные сферы бизнеса. Мы публикуем выдержки из документа с информацией относительно издательского дела.

Согласно результатам проведенного опроса, на данный момент:

88% респондентов уверены, что не смогут достичь целей, поставленных на 2020 год;

85% думают, что значительно потеряют в доходах от рекламы;

79% потеряют в доходах от оффлайн-мероприятий;

38% намерены и дальше сокращать штат.

Однако не все так пессимистично. У медиакомпаний есть планы на будущее. И они таковы:

40% респондентов говорят, что после карантина будут активно развивать платную подписку;

32% будут больше уделять внимания, времени и ресурсов на создание контента для брендов;

32% будут проводить мероприятия дистанционно.

Также представители медиабизнеса, принявшие участие в опросе, говорят, что карантин существенно повлиял и на организацию рабочих процессов. Так, 72% сказали, что отныне будут более лояльно относиться к работе удаленно. А 43% заверили, что и после кризиса будут чаще использовать онлайновый формат, например, для проведения совещаний.

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Фото: unsplash

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