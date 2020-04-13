Онлайн-ивенты и сокращение штата: как пандемия повлияла на медиабизнес — исследование

Издание Digiday опубликовало исследование о влиянии пандемии коронавируса на разные сферы бизнеса. Мы публикуем выдержки из документа с информацией относительно издательского дела.
Согласно результатам проведенного опроса, на данный момент:
- 88% респондентов уверены, что не смогут достичь целей, поставленных на 2020 год;
- 85% думают, что значительно потеряют в доходах от рекламы;
- 79% потеряют в доходах от оффлайн-мероприятий;
- 38% намерены и дальше сокращать штат.
Однако не все так пессимистично. У медиакомпаний есть планы на будущее. И они таковы:
- 40% респондентов говорят, что после карантина будут активно развивать платную подписку;
- 32% будут больше уделять внимания, времени и ресурсов на создание контента для брендов;
- 32% будут проводить мероприятия дистанционно.
Также представители медиабизнеса, принявшие участие в опросе, говорят, что карантин существенно повлиял и на организацию рабочих процессов. Так, 72% сказали, что отныне будут более лояльно относиться к работе удаленно. А 43% заверили, что и после кризиса будут чаще использовать онлайновый формат, например, для проведения совещаний.
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Фото: unsplash
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