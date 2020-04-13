10 диджитал-инструментов для эффективной работы удаленно

С переходом на удаленную работу все активно начали интегрироваться в диджитал. В ход пошло все: и стандартные Google-документы и вневременной Word со Skype. Предлагаем ознакомиться со списком диджитал-инструментов, которые понадобятся всем, кто работает из дому и хочет сохранить эффективность как в офисе.

Конференции

Zoom

Абсолютный гвоздь программы – это сервис для видеоконференций Zoom. С переходом на удаленку все планерки, митинги и даже встречи с друзьями перешли сюда. Программа с простейшим интерфейсом доступна на смартфоне и ПК, да еще и бесплатная. Что еще нужно для счастья, спросите вы? Но у компании есть и свои скелеты. Сначала появилась информация, что Zoom делится информацией о пользователях в Facebook, затем в сеть слили сотни видеозвонков людей, а позже и вообще появилась явная угроза безопасности — Zoomboombing.

Sneek

Этот сервис более коварен, чем Zoom. У него есть неоднозначная особенность – он фотографирует всех подключенных сотрудников каждые пару минут, чтобы можно было следить за ними на рабочем месте. Конечно, данная функция выбирается индивидуально в настройках каждого пользователя и не стоит «по умолчанию». Business Insider пишет, что во время карантина количество подписчиков Sneek увеличилось в 10 раз именно из-за этой фичи. Сервис даже поддался волне критики из-за нарушения приватности.

Google Meet

Сервис от IT-гиганта Google, также известный под названием Hangouts Meet. Благодаря ему также можно проводить видеовстречи для сотрудников организации. Для этого лишь надо разослать ссылку участникам — по аналогии с Zoom.

Сейчас сервис проводит ребрендинг, из-за чего сменил название. В Google Meet также произошел взрывной рост из-за пандемии: в настоящее время его стали использовать в 25 раз больше, чем в январе. Google также отметил, что сервис набирает более 2 млн новых пользователей в день.

Skype

Пожалуй, один из самых популярных старожилов видео-конфколлов. До карантина Skype жил довольно размеренной жизнью и не выкатывал прогрессивных обновлений. Тем не менее компания утверждает, что по состоянию на 30 марта 40 миллионов человек используют Skype ежедневно, что на 70% больше чем месяц назад. Согласно данным Skype, последние шесть месяцев сервис насчитывал 200 миллионов активных пользователей.

Планирование

Trello

Один из самых популярных планеров. Платформа позволяет создавать доски с проектами или задачами, ставить ответственного, устанавливать дедлайны и прочее. Он помогает систематизировать рабочие процессы для небольших групп, не используя при этом десяток инструментов. Судя по официальному сайту компании, их выбирают такие компании как Google, Fender и Kickstarter.

Asana

По формату работы Asana – практически однояйцевый близнец Trello. Однако здесь мы получаем более расширенный пакет: кроме стандартного канбана с досками в Asana есть отдельная страница, где можно посмотреть задачи на сегодня, не посещая общие или свои доски. По сути, можно ей пользоваться все время, и также успешно переставлять задачи на других, тэгать коллег в комментариях, прикреплять файлы, а также ставить подзадачи и прикреплять в интерфейс другие платформы вроде Clockify.

24me

Мобильный мини-планер для тех, кому не нужны множественные проекты компании (или у кого их нет). 24me работает как Google Календарь: ставите сами себе задачи с дедлайнами, а приложение будет вам о них напоминать. Удобен в использовании для личных дел. Другой популярный напоминальщик, кому не по душе минималистичный 24me – Wunderlist.

Редактура

Microsoft Editor

Microsoft Editor (Корректор Microsoft) можно установить как расширение к браузеру. После активации корректор от Microsoft будет проверять ваши правописание и пунктуацию на таких ресурсах как LinkedIn, Gmail, Facebook. Данные функции бесплатны, однако есть и премиум-версия, которая уже дает развернутые советы по грамматике и стилю, обращая внимание на ясность повествования, словарь и другое. Корректор можно также использовать и в Worde.

Grammarly

Онлайн-сервис для коррекции текстов на английском языке. Grammarly использует искусственный интеллект для анализа текста на английском языке и предложений его изменений с целью устранения ошибок и улучшения качества. Сервис начал разрабатываться в 2009 году украинцами Алексеем Шевченко, Максимом Литвином и Дмитрием Лидером в Киеве. Стартап привлек $200 млн инвестиций и достиг статуса единорога (стартапа, стоимостью более $1 млрд).

Time-трекер

Clockify

Благодаря этому сервису можно определить, сколько времени вы тратите на свои задачи. Для этого надо лишь засесть за свой проект и включить Clockify. Инструмент помогает понять, сколько времени вы посвящаете работе, хобби и прочему. Также можно выгружать статистику: сколько часов вы посвятили первому, второму, третьему проекту и тд. Можно также делиться своими данными с клиентами или сотрудниками, чтобы показать, чем вы занимались весь день.

Фото: unsplash

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