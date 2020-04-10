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Zoom сформировал собственный Совет безопасности

от Telekritika
От Telekritika 921
Главная Диджитал Zoom сформировал собственный Совет безопасности

В качестве главного советника привлекли экс-шефа отдела кибербезопасности Facebook.

9 апреля сервис Zoom сообщил о создании собственного Совета по кибербезопасности. К работе привлекли бывшего руководителя службы кибербезопасности Facebook Алекса Стамоса, сообщает socialmediatoday.com.

Также руководство компании разработало 90-дневный антикризисный план и привлекло, кроме Стамоса, еще нескольких экспертов по безопасности. В частности, к Совету присоединилдись Chief Information Security Officers таких компаний, как HSBC, NTT Data, Procore.

Решение о создании Совета безопасности было принято после того, как в сеть попали записи видеозвонков нескольких тысяч пользователей. Затем от услуг сервиса отказались в Google, а еще в марте пользоваться приложеним своим сотрудникам запретил Илон Маск. После этого акционер Zoom Video Communications Inc. Майкл Дриу подал иск против компании, в котором обвиняет ее в сокрытии уязвимостей программы.

Однако несмотря на неприятности, на торгах 8 апреля 2020 года акции компании выросли на 4%. Возможно это связано с положительной оценкой версии приложения для правительства — Zoom for Government, данной Министерством внутренней безопасности США, Агентством инфраструктурной безопасности и Федеральной программой управления рисками и авторизацией.

Читайте также: Zoom: как обезопасить себя и пользование сервисом.

Фото: unsplash

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