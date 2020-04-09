CBS выпустит эпизод сериала «Всем встать», cнятый с помощью FaceTime и Zoom

Для драматического сериала от CBS All Rise («Всем встать») будет создан «виртуальный» эпизод, посвященный пандемии COVID-19. Об этом пишет The Verge.

Эпизод будет полностью сделан дистанционно, с использованием таких программ, как FaceTime, WebEx и Zoom. Также будут задействовать визуальные эффекты для съемок задних фонов. В серии ​​покажут жизнь героев во время пандемии, и то как COVID-19 влияет на систему уголовного правосудия.

Консультационный продюсер сериала Джил Гарсетти, бывший окружной прокурор округа Лос-Анджелес, «предоставит информацию о том, как система правосудия продолжает работать в Лос-Анджелесе даже во время пандемии», говорится в сообщении CBS.

В дополнение к съемкам актеров в их домах, кинематографист будет снимать (из автомобиля) материал о пустынных улицах в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Исполнительный продюсер Майкл Робин станет режиссером эпизода. Серия выйдет в эфир 4 мая в 9 вечера по восточному времени на CBS.

Напомним, ранее Disney выпустил первую серию из короткометражек по вселенной «Холодное сердце», снятую удаленно.

Фото: CBS

Підписуйтесь на «Телекритику» у Telegram та Facebook!