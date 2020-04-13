Шоу вместо новостей: как изменились предпочтения телезрителей во время пандемии

С началом пандемии люди пристально следили за новостями, особенно за теми, которые касались COVID-19, однако сегодня телезрители все чаще отдают предпочтение развлекательному контенту, согласно новым данным аналитической компании Omnicom, передает adweek.com.

Аналитики отмечают, что сегодня резко возросло смотрение развлекательного контента среди представителей поколения Z — на 70% по сравнению с докарантинным периодом. Люди старшего возраста также все больше внимания уделяют телесмотрению, стриминговым платформам Amazon Prime, Netflix и видеосервису YouTube.

Эксперты считают, что изменение зрительских предпочтений связано с усталостью от новостей о коронавирусе — люди сегодня хотят получать больше позитивных эмоций, особенно ввиду того, что все основное время они вынуждены проводить в самоизоляции. Согласно отчету, 44% зрителей смотрят развлекательные программы на ТВ, 55% — на стримингах, 50% смотрят фильмы дома, и на 23% увеличилась аудитория новых шоу.

Поскольку потребление потокового видео продолжает расти, аналитики прогнозируют 42-процентный рост подписчиков на услуги стриминговых платформ, а также указывают, что за март 2020 года аудитория стримингов выросла на 28%.

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Инфографика: adweek.com

Фото: unsplash

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