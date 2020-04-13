Боб Айгер снова стал гендиректором Disney

Боб Айгер, возглавлявший компанию Disney с 2005 года, в конце февраля сообщил, что ушел в отставку, после чего гендиректором стал Боб Чапек. Однако теперь уход Айгера решили отложить в связи с кризисом. Об этом пишет NYT.

Айгер вернулся к своей прошлой должности, чтобы помочь компании пережить кризис. Согласно его видению будущего компании — «Disney с меньшим количеством сотрудников, ведущий бизнес в неопределённости, как безопасно собирать людей вместе для развлечений».

«Это большая удача, что он не просто ушел», — сказал Ричард Плеплер, бывший руководитель HBO. «Это момент, когда люди в первую очередь ищут пример лидерства, который зарекомендовал себя в течение длительного периода времени — и Боб олицетворяет это».

Что касается того, как будет выглядеть парковый бизнес Disney после пандемии, Айгер также попросил коллег пересмотреть все остальные направления. Он предполагает, что компания откажется от устаревших практик, вроде съёмок пилотов для шоу, которые могут никогда не выйти на экраны.

Айгер провел более 40 лет, работая в компаниях, которые сейчас являются частью Disney, и заработал свою репутацию благодаря смелым приобретениям. Он купил Pixar, затем Marvel, затем Lucasfilms и заработал с их помощью гораздо миллиарды долларов.

25 февраля 2020 года CEO Walt Disney Company Боб Айгер подал в отставку. На этом посту его заменил Боб Чапек.

Напомним, ранее стало известно, что Боб Айгер откажется от всей своей зарплаты, а Боб Чапек получит 50-процентное сокращение своей базовой заработной платы.

Фото: masterclass

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