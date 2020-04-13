СБУ разоблачила 154 агитаторов, распространяющих фейки о коронавирусе, и заблокировала 2000 интернет-сообществ

Во время карантина Служба безопасности Украины раз облачила деятельность 154 агитаторов, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе, и заблокировала более 2000 соответствующих интернет-сообществ, общая аудитория которых имела более 700 тысяч подписчиков. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

Среди разоблаченных 154 человек СБУ уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Они работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. Следователи начали уголовные производства по статьям 109 и 110 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Данные относительно других 146 человек направлены в Нацполицию. Треть из них уже привлечена к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Напомним, что ранее глава Службы безопасности Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на 3 года.

Фото: unsplash

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