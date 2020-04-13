Минобразования опубликовало расписание второй недели телеуроков

Одной из новаций этой недели станет точное время выхода каждого урока на YouTube-канале МОН. Об этом сообщает сайт министерства. На прошлой неделе фиксированным было только время начала первого урока, остальные видео выходили в зависимости от продолжительности каждой записи.

С этой недели на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться по такому графику:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (зарядка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (зарядка) – 12:15

7 урок – 12:30

«Если опоздали – не беда, все уроки хранятся в записи на нашем YouTube-канале, — напоминают в МОН. — Кроме того, во время трансляции вы всегда можете начать ее просматривать с удобного для вас места».

Чтобы у учеников было целостное представление о том, что именно им будут рассказывать учителя в течение недели, министерство публикует расписание с темами для каждого урока. Скачать расписание с темами можно здесь: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс.

Напомним, помимо YouTube-канала министерства уроки можно посмотреть на сайтах: 1+1 video, «ТСН.ua», «Киевстар ТБ», УНИАН и «Главред».

Фото: unsplash

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