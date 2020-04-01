Гендиректор Disney Боб Чапек отказался от 50% зарплаты

The Walt Disney Co. заявила, что исполнительный председатель компании Боб Айгер откажется от всей своей зарплаты, а недавно назначенный генеральный директор Боб Чапек получит 50-процентное сокращение своей базовой заработной платы в связи с пандемией коронавируса. Об этом пишет Hollywood Reporter со ссылкой на письмо Боба Чапека

Эта новость появилась спустя несколько дней после того, как компания приняла решение закрыть все североамериканские тематические парки на время карантина. Согласно сообщению, другие руководители Disney также будут получать сокращенную зарплату.

Айгер был одним из самых высокооплачиваемых руководителей в сфере развлечений и медиа. За 2019 финансовый год он заработал $47,5 млн в качестве председателя и генерального директора, по сравнению с $65,6 млн в 2018 финансовом году.

Базовая зарплата Чапека в качестве генерального директора составляет $2,5 млн, годовой целевой бонус — $7,5 млн, а также годовой долгосрочный поощрительный грант — $15 млн. 50-процентное сокращение заработной платы относится к его базовому окладу, а не ко всему пакету компенсаций.

Кроме того, в письме Чапека говорится: «С 5 апреля зарплата всех вице-президентов будет снижена на 20%, SVP — на 25%, а EVP и выше — на 30%».

19 марта Disney предупредил инвесторов, что его финансовые показатели пострадают от пандемии. Тем не менее, в своём письме Чапек выразил мнение, что Disney сможет выйти из кризиса ещё более сильной компанией, чем она была ранее.

Фото: Disney

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