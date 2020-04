Как изменилось медиапотребление в интернете за время карантина — исследование

По заказу издания New York Times аналитические компании SimilarWeb и Apptopia предоставили данные касательно того как изменилось поведение американской интернет-аудитории в период карантина. Предлагаем озанкомиться с выдержками из статьи «The Virus Changed the Way We Internet».

Согласно отчетам аналитиков, сегодня люди все чаще прибегают к использованию компьютеров, в то время как время пользования мобильными телефонами несколько сократилось. Это и не удивительно, ведь в самоизоляции потребители стали чаще использовать такие сервисы, как Netflix и YouTube, контент которых удобнее просматривать на ПК или ноутбуке.



Фаворитами марта 2020 года также стали мессенджеры, например, Google Duo и Houseparty, локальные соцсети.

Демонстрируют прирост аудитории программы для дистанционной работы: Zoom, Google Classroom и пр.

Резко возрос трафик у региональных изданий, а также и у некоторых общенациональных медиа. А вот вирусные ресурсы и сайты, содержащие фейковую информацию, значительно просели.

И пока болельщикам недоступны спортивные соревнования, они закрывают эту брешь при помощи видеоигр.

