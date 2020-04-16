18 и 19 апреля эфир «112 Украина» будет посвящен Пасхе

На 18 и 19 апреля «112 Украина» подготовил ряд праздничных программ и марафонов, посвященных Пасхе, которую православные христиане будут праздновать в воскресенье. Об этом сообщает сайт телеканала.

В субботу, 18 апреля, в 23:00 в эфире – прямая трансляция богослужения в православных храмах по всей Украине. Среди них будут Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра и Свято-Успенская Святогорская лавра, а также Зимненский Святогорский Успенский монастырь и другие храмы. Кроме этого, в субботу зрители увидят схождения благодатного огня, последние приготовления в храмах, а также включения журналистов из разных уголков Украины.

В воскресенье, начиная с 8:00, начнется праздничный эфир. С 11:00 до 13:00 состоится масштабный телемарафон «Великдень. Ми люди!». Его ведущими выступят музыкант Олег Карамазов и известный радиоведущий Сева Новгородцев. В 13:00 будет показан полнометражный мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы».

Напомним, на Пасху «Интер» подготовил специальную программу.

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Фото: телеканал «112 Украина»

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