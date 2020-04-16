Данные 500 тыс. пользователей Zoom попали в даркнет

Эксперты по кибербезопасности из Cybersecurity Cyble обнаружили утечку данных. Так, в даркнет попали данные более 500 тыс. пользователей видеосервиса Zoom, передает Bleeping Computer.

Хотя об этом стало известно только сейчас, но еще 1 апреля 2020 сотрудники Cybersecurity Cyble зафиксировали торговлю аккаунтами Zoom в даркнете. В частности, можно было приобрести е-мейлы пользователей, их пароли, ссылки на приватные чаты, пин-коды администраторов, дающих доступ к конф-коллам. Данные одного пользователя продавались за $0,002.

Чтобы обезопасить пользователей, компания Cybersecurity Cyble выкупила данные 530 тыс. профилей. Однако некоторые данные уже стали общедоступными — они были обнародованы на нескольких хакерских форумах. Киберзащиткники отмечают, что некоторые из аккаунтов принадлежат сотрудникам крупных компаний, таких как Chase и Citybank, а также сотрудникам университетов Флориды, Вермонта, Колорадо, Дартмутского колледжа.

Причиной утечки данных называют хакерскую атаку типа credential stuffing, когда похищенные имена пользователей и пароли используются, чтобы авторизоваться на каких-либо сайтах и сервисах.

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Фото: Unsplash

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