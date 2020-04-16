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«Суспільне» выпустило серию подкастов-расследований

от Telekritika
От Telekritika 622
Главная Диджитал «Суспільне» выпустило серию подкастов-расследований

Впервые в Украине.

Общественный вещатель создал первое в Украине документальное подкаст-расследование: в шестисерийном аудиосериале «Дрогобыч 101/1» расскажут о причинах и последствиях обрушения дома во Львовской области и угрозах, перед которыми оказались украинские «хрущевки». Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного». Ранее команда общественного телеканала «UA: Перший» сняла первое собственное расследование, рассказав о трагедии с разрушенным домом, в результате которой погибли восемь человек.

Начитывать текст подкастов вызвалась шеф-редактор направления творческого объединения расследований на «UA: Перший» Инна Белецкая. Также комментарии дали следователи, коммунальщики, историки и другие эксперты. О подробностях трагедии рассказывается в шести эпизодах: от причин к выводам.

До сих пор расследований в формате подкаста в Украине не было. Для «Суспільного» это не только первый такой проект, но и начало работы над новым диджитал-форматом. В планах – масштабное развитие линейки подкастов от вещателя. Их можно будет слушать на Apple Podcasts Preview; на Mixcloud; на SoundCloud; на Аnchor; на Spreaker и на Deezer.

Напомним, для запуска подкаста актрисы Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер воссоединилась со своими коллегами из сериала «Секс в большом городе».

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Фото: unsplash

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