Google создал фонд в помощь СМИ и журналистам, пострадавшим от пандемии

В официальном блоге компания Google заявила о запуске специального фонда в помощь локальным медиа по всему миру, а также журналистам, которые лишились работы из-за пандемии коронавируса. Фонд станет частью Google News Initiative, однако его размер не сообщается.

Подать заявку можно до 29 апреля включительно, заполнив форму. После пересмотра заявок, компания опубликует список СМИ, получивших финансирование, а также сообщит, как именно грантополучатели собираются потратить деньги.

Также Google выделит $1 млн International Center for Journalists, который распределит этот ресурс между журналистами со всего мира. Часть этой суммы будет перечислена центру Dart Center for Journalism and Trauma Колумбийской школы журналистики, который помогает журналистам, попавшим в сложные ситуации во время кризиса.

«Мы считаем, что важно сделать все возможное, чтобы ослабить финансовое давление на редакции, и мы будем продолжать искать другие способы, чтобы помочь СМИ», — сказано в блоге.

