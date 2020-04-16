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В Valence Media прошла волна увольнений
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В Valence Media прошла волна увольнений

от Telekritika
Telekritika 516

Конгломерат владеет изданиями The Hollywood Reporter и Billboard.

В Valence Media, конгломерате, который владеет такими изданиями, как The Hollywood Reporter и Billboard начались увольнения. Об этом пишет Variety.

Старших писателей и редакторов в журналах Billboard и Vibe уволили в начале вторника 14 апреля, о чем сотрудники написали в Twitter. Позднее по меньшей мере восемь человек были уволены из Dick Clark Productions. Сокращение штата было связано с COVID-19, сказал в Twitter заместитель редактора Vibe Уильям Кетчум III.

«Сегодня был мой последний день в качестве заместителя редактора Vibe Magazine. Моя позиция была устранена в результате различных увольнений в материнской компании в ответ на коронавирус. Я благодарен за почти два года работы с одним из самых знаковых брендов в музыкальной и культурной журналистике», — написал он.

Несмотря на хаос, вызванный пандемией, The Hollywood Reporter ежегодно терял около $10 млн, и его владельцы пытались снизить расходы. Издание значительно пострадало на прошлой неделе, когда его главный редактор Мэтью Беллони ушел в отставку из-за конфликтов с руководителями Valence и MRC, которые заставили его смягчить освещение публикаций о фильмах и знаменитостях, с которыми издание имело деловые отношения.

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Фото: Valence Media

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