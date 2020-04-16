Comcast запустит в мае два новых телеканала

Телекомпания Sky, принадлежащая конгломерату Comcast, заявила о запуске двух новых каналов, передает variety.com.
О появлении новичков на телерынке стало известно еще в январе. И вот названа точная дата премьеры: 27 мая 2020 года в эфир выйдут телеканалы Sky Documentaries и Sky Nature. В релизе компании отмечается, что каналы будут доступны абонентам кабельной сети Sky и подписчикам стриминговой платформы Now TV.
Sky Documentaries будет транслировать документальные фильмы, включая эксклюзивы от HBO, Showtime и Hulu, а также производства Sky. На данный момент известно, что библиотека состоит из 100 наименований.
Sky Nature представит оригинальный сериал Sky «Дети диких животных», а также передачи о животных британского канала Love Nature 4K.
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Фото: «Телекритика»
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