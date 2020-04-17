ДиджиталНовости

Facebook будет предупреждать о фейках касательно Covid-19

от Telekritika
От Telekritika 62
Главная Диджитал Facebook будет предупреждать о фейках касательно Covid-19

Пользователи, которые постят ложную информацию, получат уведомление об этом.

Пользователи, которые распространяют, комментируют и реагируют на заведомо ложную информацию о коронавирусе, способах его лечения и профилактики, будут получать уведомление от Facebook, передает The Guardian.

Также они будут получать ссылку на страницу сайта ВООЗ «Разрушители мифов», где собрано максимальное количество достоверной информации о пандемии и борьбе с ней. По словам вице-президента по управлению Facebook Гая Розена, люди должны получать доступ к достоверной информации из авторитетных источников, и соцсеть предоставит им такую возможность.

Читайте также:

Facebook создал Европейский фонд поддержки журналистики в условиях COVID-19
Facebook выделит $100 млн локальным медиа, пострадавшим вследствие карантина
Facebook запускает фактчекинговую программу в Украине
Facebook запускает Messenger Coronavirus Community Hub для борьбы с фейками о коронавирусе
Facebook и Google могут потерять $44 млрд дохода от рекламы в 2020 году — прогноз

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Украинцам предлагают поучаствовать в проекте «Градус здоровья Украины....

10.04.2020

В США начал работу стриминговый сервис Peacock

16.04.2020

Актер Джон Красински запустил шоу Some good news

31.03.2020

Liga.net просит читателей о финансовой поддержке

27.03.2020

Кайл Маклахлан устроит совместный онлайн-просмотр сериала «Твин Пикс»

08.04.2020

«ПлюсПлюс» подготовил серию зарядок для детей во время...

25.03.2020

Франция обязует Google платить издательствам за использование их...

10.04.2020

Онлайн-предпочтения украинцев: рейтинг популярных сайтов за март 2020

07.04.2020

hromadske создает объединенную редакцию под руководством нового редактора

19.03.2020

Microsoft выделит $20 млн для борьбы с коронавирусом,...

10.04.2020
Avatar