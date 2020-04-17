Facebook будет предупреждать о фейках касательно Covid-19

Пользователи, которые распространяют, комментируют и реагируют на заведомо ложную информацию о коронавирусе, способах его лечения и профилактики, будут получать уведомление от Facebook, передает The Guardian.
Также они будут получать ссылку на страницу сайта ВООЗ «Разрушители мифов», где собрано максимальное количество достоверной информации о пандемии и борьбе с ней. По словам вице-президента по управлению Facebook Гая Розена, люди должны получать доступ к достоверной информации из авторитетных источников, и соцсеть предоставит им такую возможность.
Читайте также:
Facebook создал Европейский фонд поддержки журналистики в условиях COVID-19
Facebook выделит $100 млн локальным медиа, пострадавшим вследствие карантина
Facebook запускает фактчекинговую программу в Украине
Facebook запускает Messenger Coronavirus Community Hub для борьбы с фейками о коронавирусе
Facebook и Google могут потерять $44 млрд дохода от рекламы в 2020 году — прогноз
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!