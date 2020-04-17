НовостиСМИ

В Одессе охранник церкви напал на журналистку

от Telekritika
От Telekritika 278
Главная Новости В Одессе охранник церкви напал на журналистку

Полиция приняла от пострадавшей заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Днем 17 апреля охранник расположенного в центре Одессы Ильинского монастыря напал на фотокорреспондента «Украинской служба информации» Владиславу Швец. Об этом сообщает сайт издания.

Журналисты Анна Покровская и Владислава Швец снимали репортаж о подготовке к Пасхе, и зашли на задний двор монастырского храма, где проходила служба. Охранник пытался им помешать, а после того, как журналисты закончили съемку и ушли с территории храма, подошел к Владиславе, толкнул ее и выбил из рук камеру.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые приняли заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Напомним, суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на журналистов в столичном «Гидропарке».

Читайте также:
Журналиста Obozrevatel избили неизвестные
Журналистка NewsOne пострадала во время проведения расследования

Фото: УСИ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Онлайн-ивенты и сокращение штата: как пандемия повлияла на...

13.04.2020

Количество просмотров VOD выросло на 30% в течение...

13.04.2020

Стала известна дата премьеры нового реалити «Любий, ми...

18.03.2020

Star Media и Apple Tree объявляют питчинг идей...

07.04.2020

Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Никогда не сдавайся»

14.04.2020

Сокращение расходов на культуру предлагают сократить

06.04.2020

Китайские кинотеатры открылись после карантина

26.03.2020

Канал «Украина» назвал дату старта сериала «Отважные»

01.04.2020

Европейский вещательный союз просит правительство не сокращать бюджет...

30.03.2020

Журналы Dazed и Another Man выйдут бесплатно в...

31.03.2020
Avatar