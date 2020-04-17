В Одессе охранник церкви напал на журналистку

Днем 17 апреля охранник расположенного в центре Одессы Ильинского монастыря напал на фотокорреспондента «Украинской служба информации» Владиславу Швец. Об этом сообщает сайт издания.

Журналисты Анна Покровская и Владислава Швец снимали репортаж о подготовке к Пасхе, и зашли на задний двор монастырского храма, где проходила служба. Охранник пытался им помешать, а после того, как журналисты закончили съемку и ушли с территории храма, подошел к Владиславе, толкнул ее и выбил из рук камеру.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, которые приняли заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Напомним, суд избрал меру пресечения мужчине, напавшему на журналистов в столичном «Гидропарке».

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Фото: УСИ

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