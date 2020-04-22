Facebook покупает акции индийского телекомоператора за $5,7 млрд

Facebook расширяет сферу влияния. На днях стало известно, что компания приобретет 9,9% акций крупнейшего индийского оператора связи Jio Platforms. Сумма сделки составит $5,7 млрд, передает about.fb.com.

Согласно данным Reuters, Facebook намерен внедрить мессенджер WhatsApp и собственную платежную систему (конкурент Google Pay и Paytm) в Индии. С этий целью компания купит 9,9% акций Jio Platforms за $5,7 млрд. Если сделка пройдет успешно, то Facebook станет крупнейшим миноритарным акционером телекомоператора.

Как видим индийский рынок интересен не только стримингам.

По словам главы Facebook Марка Цукерберга, благодаря Jio Platforms миллионы индийцев получают доступ в интернет и, как следствие, возможность развивать свой бизнес. «Быть в онлайне очень важно для малого и среднего бизнеса, потому что МСБ — ядро каждой экономики, и ему требуется наша поддержка», — прокомментировал он.

За 4 года работы Jio привлек более 388 млн абонентов. Все они являются потенциальными пользователями WhatsApp, индийская аудитория которого на сегодняшний день превышает 400 млн пользователей, сама соцсеть насчитывает 300 млн человек.

Напомним: ранее стало известно, что Facebook запускает аналог Twitch.

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Фото: Unsplash

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