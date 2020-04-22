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Госкино представило список кинопроектов, допущенных к участию в 13 питчинге

от Telekritika
От Telekritika 319
Главная Без категории Госкино представило список кинопроектов, допущенных к участию в 13 питчинге

Заявки еще добавляются.

Государственное агентство по вопросам кино опубликовало список проектов, которые допущены к 13 конкурсному отбору.

В список вошло 176 кинопроектов, однако, по информации Госкино, заявки еще добавляются.

Виробник Назва кінопроекту Режисер
1 ТОВ «Медіа Сервіс Ресурс» 11 Павло Макарченко
2 ФОП Мостова Катерина Art is Now Катерина Мостова
3 ТОВ «Добранічфільм» Filtered Анна Перепелиця
4 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Homo-DEUS. Людина-Божественна Юлія Дегліна
5 ФОП Цехмістренко Станіслав IHTAMNET TEBE: CHASNIK PROTI MOSKALIV Павло Гоц
6 ПП «Майстер продакшн» Альфа Валерій Кочерган
7 ТОВ «ТАБОР» Афера 419 Яніна Кучер
8 ТОВ «Стейдж Сервіс» Баланс білого Андрій Остріковський
9 ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» БанДіти Яна Антонець
10 ФОП Воронюк-Волошина Леся Олександрівна Батько Сергій Кримський
11 ФОП Грачова Надія Сергіївна Біль Денис Замрій
12 ТОВ «Маніфесто18» Близнюки Альона Звірик
13 ТОВ «НАШ ПРОДАКШН ЛТД» Блуд в Кавуні Наталія Шевчук
14 ФОП Людмила Сергіївна Пічугіна-Усенко Бог простить Хачатрян Оганес
15 ТОВ «Лаймове Світло» Ботіночки Катерина Лесик
16 ТОВ «БЄЛКАСТРЄЛКА ВОРЛДВАЙД» Боярка-86 Сергій Дахін
17 ФОП Грачова Надія Сергіївна Будинок бажань Ольга Михальченко
18 ТОВ «ВЕДА ПРОДАКШН» Букет Олексій Загарін
19 ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ» Були зелені свята Станіслав Сурков
20 ПП «СІНЕМАСТУДІО» Бульварне чтиво Олександр Морєв
21 ТОВ «ВІДЕОСТОРІТЕЛЛІНГ ПРОДАКШН» Бурштин Мішель Ладес
22 ГО «Союз Молодих Кінематографістів України «Десята Муза» В об’єктиві жінка Олександра Петрановська
23 ТОВ «ТТМ» Валентин Ігор “Тихін” Тихомиров
24 ФОП Малярчук Сергій Юрійович Валіза легко закрилася Едуард Георгадзе
25 ТОВ «КС ПРОДАКШН» Вбити наречену Олексій Ємельяненко
26 ФОП Лавренюк Валентин Сергійович Велотренажер Олексій Овчаренко
27 ТОВ «Частогусто» Верба Володимир Бакум
28 ФОП Ломачук Д.Ф. Ви помилились номером Валерія Березна
29 ТОВ «ВІАТЕЛ» Виклик Едуард Томільченко
30 ФОП Білоконь Юрій Сергійович Винна?! Олекандр Волошин
31 ТОВ «СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА ПРОДАКШН» Винні Карпати Максим Скрипій
32 ТОВ «Студія 10» Виспа Олександра Громова
33 ТОВ «ТАБОР» Виходь за мене Артем Соловйов
34 ТОВ «СІНЕМА ТУЛС» Війна, любов. І знов війна. Антон Ціватий
35 ТОВ «Кінокомпанія 2016» Віра Костянтин Лінартович
36 ТОВ «ЗЕТ ПІКЧЕРЗ» Вовчата Тетяна Дородніцина
37 ФОП Шевченко Віктор Вікторович Водний Світ Олена Подолянко
38 ТОВ «БЕД РЕЙВЕН» Волонтер Сергій Зейналов
39 ТОВ «Стейдж Сервіс» Гра Антон Комяхов
40 ГО “Гільдія кінематографістів Одеси” Гроші — смерть Ольга Гаря
41 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Даяна Ольга Тарновська
42 ФОП БОРОВОК ТАРАС ІВАНОВИЧ Два кінця, два кільця Олександр Подольський
43 ТОВ «ТРИЛОБІТ ФІЛЬМ» Джаз Анастасія Костроміна
44 ТОВ “Продюсерський центр Сарке” Джульєти Надія Кошман
45 ФОП Альошечкін О.А. Діти.UA Олесь Черюк
46 ТОВ «Гоу Юей продакшн» Добрий ранок, Україно! Андрій Бурлака
47 ТОВ «Формат Фільм» Добрі наміри Марина Ілляхова
48 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Досконалий роман Сергій Баженов
49 ТОВ «НАШ ПРОДАКШН ЛТД» Душа айсбергу Катерина Коцюба
50 ТОВ «ІесайтМедіа» продюсерський центр Епідемія Анастасія Єрмоленко
51 ТОВ «Харизма Груп» Епіметей Владислав Берковський
52 ТОВ «Трилобіт Фільм» Є лише дві нескінченні речі, блін Сергій Баженов
53 ТОВ «А-ФОР» Жарти Купідонів Антоніна Чернооченко
54 ФОП Дружиніна Марина Миколаївна Живи Марина Дружиніна
55 ТОВ «МАГНАТ-МЕДІА» Жовта зірка Михайло Клюєв
56 ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ» Загальний курс дресирування Роман Волосевич
57 ФОП Новосаденко Залежність Олександра Пан( Кунат)
58 ФОП Скрипій М.О. Заповіт Максим Скрипій
59 ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ» Зламані тіла Андрій Руденко
60 ТОВ «Лелека Продакшн» Злом краси Ольга Озерська
61 ТОВ «ТТМ» Знахідка Христина Коротун
62 ТОВ «ЗЕТ ПІКЧЕРЗ» Зовнішнє всередині Олена Рубашевська
63 ФОП «Плюта» Золотий танець Олена Карабуля
64 ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ» Ідол Алла Сніцар
65 ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ПІКЧЕРЗ» Імпровізація Володимир Кулачек
66 ТОВ «Спецекспотрейд» Їх було двоє Кирило Жаровський
67 ФОП Лисенко О.Ю. Князь Марина Моляка
68 ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» Козацькому  роду нема переводу Єгор Станкевич
69 ТОВ «Добранічфільм» Кола Тетяна Павлюк
70 ТОВ «ТТМ» Коли мама посміхнеться Андрій Макарченко
71 ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН» Коли нам було 15 Анна Бурячкова
72 ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ» Команч Валерій Кочерган
73 ФОП Плюта Олена Георгієвна Комунар Олена Карабуля
74 ФОП Суярко Андрій Анатолійович Кошмар наяву Дмитро Ковальський
75 ТОВ «Маніфесто18» Кронрим. Паралельні Світи Олександр Нарижнєв
76 ТОВ «ТТМ» Куда летить камінець? Юрій Катинський
77 ТОВ «Сучасне Українське Кіно» Куди б ти не пішла Богдана Смирнова
78 ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» Лалібела Анна Морозова
79 ПП «Цифрова Платформа» Лісова пісня Христина Зінчук
80 ТОВ «Директорія кіно» Людина, яка нікому не заздрила Наталка Левіна
81 ТОВ «ВІАТЕЛ» Ля Палісіада Філіп Сотниченко
82 ТОВ «Директорія кіно» Ма Ганна Гнатенко-Шабалдіна
83 ТОВ МПЦ «Фор-Пост» Мавпа Владислав Робський
84 ТОВ «ТОУ» Мажорка Маргарита Лукіч
85 ТОВ «Добранічфільм» Мамо, ти насправді мене любиш? Юлія Іващенко
86 ТОВ «ШЕПІТ ПРО» Материнський інстинкт Олена Захарчук-Залуська
87 ФОП Кримська Ольга Леонідівна Машина щастя Сергій Кримський
88 ПП «Цифрова Платформа» Меблі Христина Зінчук
89 ТОВ «Кіновир» Мене там не було Ксенія Оніщенко
90 ТОВ «Маніфесто18» Міст Анастасія Коротка
91 ТОВ «БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН» Моє лавандове поле Аліна Краснянська
92 ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» Море — це добре Оксана Ромашенко
93 ТОВ «АМА ВІЖН» На Грані Анатолій Максим’юк
94 ТОВ «Директорія кіно» На другий день після смерті Альона  Капоріна
95 ПП «Голден Таурус Продакшн» На круги своя Сергій Кудрін
96 ТОВ «Тремпель Фільмз» На тому боці Юрій Леута
97 ТОВ «Лелека Продакшн» Найдорожче Антон Ющенко
98 ТОВ «Кіновир» Наказ Дмитро Громов
99 ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» Напіввідчинені Тамара Трунова
100 ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН» Невидиме світло Юлія Павлова
101 ФОП Альошечкін О.А. Недитяча казка Олесь Черюк
102 ФОП «Дзюба Сергій Васильович» Нехай щастить! Артемій Кірсанов
103 ТОВ «Діджітал Реліджн» Ніч з дівчиною Сергій Баженов
104 ТОВ «НАШ ПРОДАКШН ЛТД» Нова історія про синього птаха Наталія Лепень
105 ТОВ «СІСТЕРЗ ПРОДАКШН» Ной не нив і ти не ной Максим Черниш
106 ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ» Няня від трьох до п`яти Черня В’ячеслав
107 ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович Один білборд біля цвинтаря Артур Скоробогатський
108 ФОП Дріз Олександр Якович Одні Валентина Черкашина
109 ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ» Освідчення Нелля Дубоовська
110 ТОВ «А-ФОР» Останній Лицар Олександр Онуфрієв
111 ТОВ «АМФІЛЬМ» Остання людина у Києві Аннамарія Бєлоконь
112 ТОВ «ТТМ» Оффенбахер Сергій Сілява
113 ТОВ «А-ФОР» Павук Анастасія Тітова
114 ТОВ «УКРКІНО» Павучиха Лєля Поліщук
115 ТОВ «ВІАТЕЛ» Пані, гроб і контрабас Олександра Пономаренко
116 ТОВ «Лелека Продакшн» Переможниця Катерина Коцюба
117 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Перетворення Олексій Уманський
118 ФОП Плюта Олена Георгієвна Пипетка Олена Карабуля
119 ТОВ «ТРИФІЛМС» Під контролем Алекс Осмоловський
120 ТОВ «Сучасне Українське Кіно» Після дня, після ночі Станіслав Битюцький
121 ТОВ «ІнсайтМедіа» Плюс Юрій Ластівка
122 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Повернення Надія Коваль
123 ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН» Повернення Єлизавета Шевчук
124 ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ» Подвійний імельман Віра Яковенко
125 ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО» Поламані Валерій Гриценко
126 ТОВ «ВІАТЕЛ» Попелюшка 50+ Наталія Ноєнко
127 ТОВ «Лелека Продакшн» Правило виключення Ігор Семецький
128 ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ» Про життя, про режисуру і трохи про Бога Юрій Пупірін
129 ТОВ «КФ «Веданта-експерт» Прощальна ніч з Сazanova Інна Гончарова
130 ТОВ «Директорія кіно» Прощання Юрій Марташевський
131 ТОВ «Продакшн№1» Рак-Самітник – Майстер втечі Валерія Кальченко
132 ТОВ «Кіновир» Рефлекторіум Анастасія Лавриненко (Ярославна Гусар)
133 ФОП Каніболоцька В.А. Рибалка Катерина Чередниченко
134 ФОП Кашпур А.О. Річниця Перемоги Ганна Радецька
135 ТОВ «ВІАТЕЛ» Робітня Олександра Степашко
136 ТОВ «КІНОКІТ» Родовід Олександр Кальченко-Донцов
137 ТОВ «ТТМ» Розбита людина Євгенія Шевчук
138 ТОВ «КОСМОС ВІЖН СІНЕМА» Розлучення по-нашому Дар’я Волга, Олександр Коваль
139 ТОВ «БАЗА ФІЛМЗ» Самородки Ольга Золотарьова
140 ТОВ «Ганзафільм» Сашка Софія Манакова
141 ТОВ «Ю.ЕФ.АЙ.ПРОДАКШНЗ» Світлячки Марина Софійчук
142 ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ» Свято Хризантем Семен Мозговий
143 ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ» Серцебиття Ольга Бирледяну
144 ТОВ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО» Серця єднаються на небесах Олександра Пан (Кунат)
145 ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» Скажи Україна Сергій Лисенко
146 ТОВ «ТРИЛОБІТ ФІЛЬМ» Склодув Андрій Багінський
147 ТОВ «Маніфесто18» Сніг для Сироти Максим Лукашов
148 ТОВ «Гуд монінг дістібьюшн» Спека Денис Колесніков
149 ГО «Об’єднання кінематографістів «КІНО-ЛОГОС» Стіни Валерія Березна
150 ТОВ «ЗЕТ ПІКЧЕРЗ» Сумні портрети Віталій Кікоть
151 ТОВ «ГАРТ ФІЛЬМ» Сусіди Роман Барабаш
152 ТОВ «ЕФ ФІЛМЗ» Сусідка Наталя Пасеницька
153 ТОВ «Директорія кіно» Таємний покупець Володимир Рудик
154 ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ПІКЧЕРЗ» Таємниця трипільської альтанки Ян Шепель
155 ТОВ » ТРИЛОБІТ ФІЛЬМ» Там, на дні Сергій Баженов
156 ТОВ «Частогусто» Тато-це капець! Іван Шоха
157 ФОП «Кірсанов Артемій Павлович» Тик Сергій Дзюба
158 ТОВ «ВІАТЕЛ» Той, що відчиняє двері Маркіян Мірошниченко
159 ТОВ «Харизма Груп» Тому що війна Владислав Берковський
160 ТОВ «ВЕДА ПРОДАКШН» Фуга Маргарита Безкоровайна
161 ТОВ «Кіновир»» Хіба то море чутно в мушлі? Дмитро Мар’янич
162 ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ» Хороші дивчатка потрапляють в Рай Мирослава Хорошун
163 ФОП Розенгурт Роман Миколайович Хочу жити Ірина Юрченко
164 ТОВ «Маніфесто18» Це не Моє Ілля Макаренко
165 ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ» Червоне Олена Штефирца
166 ТОВ «АМФІЛЬМ» Червоне — це Бєлоконь Аннамарія
167 ТОВ «Прем’єр-Медіа» Чормет Оксана Войтенко
168 ТОВ «ТАБОР» Чорний пес Микита Зарх
169 ТОВ «Кіновир» Чорнобильський Робінзон Сергій Гаврилюк
170 ТОВ «Трилобіт Фільм» Чуже Вікно Олексій Уманський
171 ПП «Цифрова Платформа» Шкет Сергій Баженов
172 ТОВ «Лайм Лайт» Я і Фелікс Ірина Цілик
173 ТОВ «КІНОКІТ» Я сама Андрій Хіміч
174 ТОВ «Медіа Сервіс Ресурс» Язик мій — ворог мій Олександр Євтушенко
175 ТОВ «НОВА ФІЛЬМ» Як стати черешнею Наталія Джура
176 ТОВ «МАГНАТ-МЕДІА» Янгол Наталя Ікім

Напомним, ранее главой Госкино была назначена Марина Кудерчук.

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Фото: Александра Йорк 

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