Госкино представило список кинопроектов, допущенных к участию в 13 питчинге

Государственное агентство по вопросам кино опубликовало список проектов, которые допущены к 13 конкурсному отбору.
В список вошло 176 кинопроектов, однако, по информации Госкино, заявки еще добавляются.
|№
|Виробник
|Назва кінопроекту
|Режисер
|1
|ТОВ «Медіа Сервіс Ресурс»
|11
|Павло Макарченко
|2
|ФОП Мостова Катерина
|Art is Now
|Катерина Мостова
|3
|ТОВ «Добранічфільм»
|Filtered
|Анна Перепелиця
|4
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Homo-DEUS. Людина-Божественна
|Юлія Дегліна
|5
|ФОП Цехмістренко Станіслав
|IHTAMNET TEBE: CHASNIK PROTI MOSKALIV
|Павло Гоц
|6
|ПП «Майстер продакшн»
|Альфа
|Валерій Кочерган
|7
|ТОВ «ТАБОР»
|Афера 419
|Яніна Кучер
|8
|ТОВ «Стейдж Сервіс»
|Баланс білого
|Андрій Остріковський
|9
|ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
|БанДіти
|Яна Антонець
|10
|ФОП Воронюк-Волошина Леся Олександрівна
|Батько
|Сергій Кримський
|11
|ФОП Грачова Надія Сергіївна
|Біль
|Денис Замрій
|12
|ТОВ «Маніфесто18»
|Близнюки
|Альона Звірик
|13
|ТОВ «НАШ ПРОДАКШН ЛТД»
|Блуд в Кавуні
|Наталія Шевчук
|14
|ФОП Людмила Сергіївна Пічугіна-Усенко
|Бог простить
|Хачатрян Оганес
|15
|ТОВ «Лаймове Світло»
|Ботіночки
|Катерина Лесик
|16
|ТОВ «БЄЛКАСТРЄЛКА ВОРЛДВАЙД»
|Боярка-86
|Сергій Дахін
|17
|ФОП Грачова Надія Сергіївна
|Будинок бажань
|Ольга Михальченко
|18
|ТОВ «ВЕДА ПРОДАКШН»
|Букет
|Олексій Загарін
|19
|ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ»
|Були зелені свята
|Станіслав Сурков
|20
|ПП «СІНЕМАСТУДІО»
|Бульварне чтиво
|Олександр Морєв
|21
|ТОВ «ВІДЕОСТОРІТЕЛЛІНГ ПРОДАКШН»
|Бурштин
|Мішель Ладес
|22
|ГО «Союз Молодих Кінематографістів України «Десята Муза»
|В об’єктиві жінка
|Олександра Петрановська
|23
|ТОВ «ТТМ»
|Валентин
|Ігор “Тихін” Тихомиров
|24
|ФОП Малярчук Сергій Юрійович
|Валіза легко закрилася
|Едуард Георгадзе
|25
|ТОВ «КС ПРОДАКШН»
|Вбити наречену
|Олексій Ємельяненко
|26
|ФОП Лавренюк Валентин Сергійович
|Велотренажер
|Олексій Овчаренко
|27
|ТОВ «Частогусто»
|Верба
|Володимир Бакум
|28
|ФОП Ломачук Д.Ф.
|Ви помилились номером
|Валерія Березна
|29
|ТОВ «ВІАТЕЛ»
|Виклик
|Едуард Томільченко
|30
|ФОП Білоконь Юрій Сергійович
|Винна?!
|Олекандр Волошин
|31
|ТОВ «СПІЛЬНА ПЕРЕМОГА ПРОДАКШН»
|Винні Карпати
|Максим Скрипій
|32
|ТОВ «Студія 10»
|Виспа
|Олександра Громова
|33
|ТОВ «ТАБОР»
|Виходь за мене
|Артем Соловйов
|34
|ТОВ «СІНЕМА ТУЛС»
|Війна, любов. І знов війна.
|Антон Ціватий
|35
|ТОВ «Кінокомпанія 2016»
|Віра
|Костянтин Лінартович
|36
|ТОВ «ЗЕТ ПІКЧЕРЗ»
|Вовчата
|Тетяна Дородніцина
|37
|ФОП Шевченко Віктор Вікторович
|Водний Світ
|Олена Подолянко
|38
|ТОВ «БЕД РЕЙВЕН»
|Волонтер
|Сергій Зейналов
|39
|ТОВ «Стейдж Сервіс»
|Гра
|Антон Комяхов
|40
|ГО “Гільдія кінематографістів Одеси”
|Гроші — смерть
|Ольга Гаря
|41
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Даяна
|Ольга Тарновська
|42
|ФОП БОРОВОК ТАРАС ІВАНОВИЧ
|Два кінця, два кільця
|Олександр Подольський
|43
|ТОВ «ТРИЛОБІТ ФІЛЬМ»
|Джаз
|Анастасія Костроміна
|44
|ТОВ “Продюсерський центр Сарке”
|Джульєти
|Надія Кошман
|45
|ФОП Альошечкін О.А.
|Діти.UA
|Олесь Черюк
|46
|ТОВ «Гоу Юей продакшн»
|Добрий ранок, Україно!
|Андрій Бурлака
|47
|ТОВ «Формат Фільм»
|Добрі наміри
|Марина Ілляхова
|48
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|Досконалий роман
|Сергій Баженов
|49
|ТОВ «НАШ ПРОДАКШН ЛТД»
|Душа айсбергу
|Катерина Коцюба
|50
|ТОВ «ІесайтМедіа» продюсерський центр
|Епідемія
|Анастасія Єрмоленко
|51
|ТОВ «Харизма Груп»
|Епіметей
|Владислав Берковський
|52
|ТОВ «Трилобіт Фільм»
|Є лише дві нескінченні речі, блін
|Сергій Баженов
|53
|ТОВ «А-ФОР»
|Жарти Купідонів
|Антоніна Чернооченко
|54
|ФОП Дружиніна Марина Миколаївна
|Живи
|Марина Дружиніна
|55
|ТОВ «МАГНАТ-МЕДІА»
|Жовта зірка
|Михайло Клюєв
|56
|ТОВ «КРІСТІ ФІЛЬМ»
|Загальний курс дресирування
|Роман Волосевич
|57
|ФОП Новосаденко
|Залежність
|Олександра Пан( Кунат)
|58
|ФОП Скрипій М.О.
|Заповіт
|Максим Скрипій
|59
|ТОВ «НЕКСТ ФІЛЬМ»
|Зламані тіла
|Андрій Руденко
|60
|ТОВ «Лелека Продакшн»
|Злом краси
|Ольга Озерська
|61
|ТОВ «ТТМ»
|Знахідка
|Христина Коротун
|62
|ТОВ «ЗЕТ ПІКЧЕРЗ»
|Зовнішнє всередині
|Олена Рубашевська
|63
|ФОП «Плюта»
|Золотий танець
|Олена Карабуля
|64
|ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ»
|Ідол
|Алла Сніцар
|65
|ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ПІКЧЕРЗ»
|Імпровізація
|Володимир Кулачек
|66
|ТОВ «Спецекспотрейд»
|Їх було двоє
|Кирило Жаровський
|67
|ФОП Лисенко О.Ю.
|Князь
|Марина Моляка
|68
|ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»
|Козацькому роду нема переводу
|Єгор Станкевич
|69
|ТОВ «Добранічфільм»
|Кола
|Тетяна Павлюк
|70
|ТОВ «ТТМ»
|Коли мама посміхнеться
|Андрій Макарченко
|71
|ТОВ «ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН»
|Коли нам було 15
|Анна Бурячкова
|72
|ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ»
|Команч
|Валерій Кочерган
|73
|ФОП Плюта Олена Георгієвна
|Комунар
|Олена Карабуля
|74
|ФОП Суярко Андрій Анатолійович
|Кошмар наяву
|Дмитро Ковальський
|75
|ТОВ «Маніфесто18»
|Кронрим. Паралельні Світи
|Олександр Нарижнєв
|76
|ТОВ «ТТМ»
|Куда летить камінець?
|Юрій Катинський
|77
|ТОВ «Сучасне Українське Кіно»
|Куди б ти не пішла
|Богдана Смирнова
|78
|ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
|Лалібела
|Анна Морозова
|79
|ПП «Цифрова Платформа»
|Лісова пісня
|Христина Зінчук
|80
|ТОВ «Директорія кіно»
|Людина, яка нікому не заздрила
|Наталка Левіна
|81
|ТОВ «ВІАТЕЛ»
|Ля Палісіада
|Філіп Сотниченко
|82
|ТОВ «Директорія кіно»
|Ма
|Ганна Гнатенко-Шабалдіна
|83
|ТОВ МПЦ «Фор-Пост»
|Мавпа
|Владислав Робський
|84
|ТОВ «ТОУ»
|Мажорка
|Маргарита Лукіч
|85
|ТОВ «Добранічфільм»
|Мамо, ти насправді мене любиш?
|Юлія Іващенко
|86
|ТОВ «ШЕПІТ ПРО»
|Материнський інстинкт
|Олена Захарчук-Залуська
|87
|ФОП Кримська Ольга Леонідівна
|Машина щастя
|Сергій Кримський
|88
|ПП «Цифрова Платформа»
|Меблі
|Христина Зінчук
|89
|ТОВ «Кіновир»
|Мене там не було
|Ксенія Оніщенко
|90
|ТОВ «Маніфесто18»
|Міст
|Анастасія Коротка
|91
|ТОВ «БІ-ТІ-ЕЛ-ВАВІЛОН»
|Моє лавандове поле
|Аліна Краснянська
|92
|ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
|Море — це добре
|Оксана Ромашенко
|93
|ТОВ «АМА ВІЖН»
|На Грані
|Анатолій Максим’юк
|94
|ТОВ «Директорія кіно»
|На другий день після смерті
|Альона Капоріна
|95
|ПП «Голден Таурус Продакшн»
|На круги своя
|Сергій Кудрін
|96
|ТОВ «Тремпель Фільмз»
|На тому боці
|Юрій Леута
|97
|ТОВ «Лелека Продакшн»
|Найдорожче
|Антон Ющенко
|98
|ТОВ «Кіновир»
|Наказ
|Дмитро Громов
|99
|ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм»
|Напіввідчинені
|Тамара Трунова
|100
|ТОВ «ОДЕСА ФІЛЬМ ПРОДАКШН»
|Невидиме світло
|Юлія Павлова
|101
|ФОП Альошечкін О.А.
|Недитяча казка
|Олесь Черюк
|102
|ФОП «Дзюба Сергій Васильович»
|Нехай щастить!
|Артемій Кірсанов
|103
|ТОВ «Діджітал Реліджн»
|Ніч з дівчиною
|Сергій Баженов
|104
|ТОВ «НАШ ПРОДАКШН ЛТД»
|Нова історія про синього птаха
|Наталія Лепень
|105
|ТОВ «СІСТЕРЗ ПРОДАКШН»
|Ной не нив і ти не ной
|Максим Черниш
|106
|ТОВ «Кінохіт Ю ЕЙ»
|Няня від трьох до п`яти
|Черня В’ячеслав
|107
|ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович
|Один білборд біля цвинтаря
|Артур Скоробогатський
|108
|ФОП Дріз Олександр Якович
|Одні
|Валентина Черкашина
|109
|ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ»
|Освідчення
|Нелля Дубоовська
|110
|ТОВ «А-ФОР»
|Останній Лицар
|Олександр Онуфрієв
|111
|ТОВ «АМФІЛЬМ»
|Остання людина у Києві
|Аннамарія Бєлоконь
|112
|ТОВ «ТТМ»
|Оффенбахер
|Сергій Сілява
|113
|ТОВ «А-ФОР»
|Павук
|Анастасія Тітова
|114
|ТОВ «УКРКІНО»
|Павучиха
|Лєля Поліщук
|115
|ТОВ «ВІАТЕЛ»
|Пані, гроб і контрабас
|Олександра Пономаренко
|116
|ТОВ «Лелека Продакшн»
|Переможниця
|Катерина Коцюба
|117
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|Перетворення
|Олексій Уманський
|118
|ФОП Плюта Олена Георгієвна
|Пипетка
|Олена Карабуля
|119
|ТОВ «ТРИФІЛМС»
|Під контролем
|Алекс Осмоловський
|120
|ТОВ «Сучасне Українське Кіно»
|Після дня, після ночі
|Станіслав Битюцький
|121
|ТОВ «ІнсайтМедіа»
|Плюс
|Юрій Ластівка
|122
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|Повернення
|Надія Коваль
|123
|ТОВ «ТРУМЕН ПРОДАКШН»
|Повернення
|Єлизавета Шевчук
|124
|ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ»
|Подвійний імельман
|Віра Яковенко
|125
|ТОВ «АП ЮЕЙ СТУДІО»
|Поламані
|Валерій Гриценко
|126
|ТОВ «ВІАТЕЛ»
|Попелюшка 50+
|Наталія Ноєнко
|127
|ТОВ «Лелека Продакшн»
|Правило виключення
|Ігор Семецький
|128
|ТОВ «ПРОДЕКС ФІЛМ»
|Про життя, про режисуру і трохи про Бога
|Юрій Пупірін
|129
|ТОВ «КФ «Веданта-експерт»
|Прощальна ніч з Сazanova
|Інна Гончарова
|130
|ТОВ «Директорія кіно»
|Прощання
|Юрій Марташевський
|131
|ТОВ «Продакшн№1»
|Рак-Самітник – Майстер втечі
|Валерія Кальченко
|132
|ТОВ «Кіновир»
|Рефлекторіум
|Анастасія Лавриненко (Ярославна Гусар)
|133
|ФОП Каніболоцька В.А.
|Рибалка
|Катерина Чередниченко
|134
|ФОП Кашпур А.О.
|Річниця Перемоги
|Ганна Радецька
|135
|ТОВ «ВІАТЕЛ»
|Робітня
|Олександра Степашко
|136
|ТОВ «КІНОКІТ»
|Родовід
|Олександр Кальченко-Донцов
|137
|ТОВ «ТТМ»
|Розбита людина
|Євгенія Шевчук
|138
|ТОВ «КОСМОС ВІЖН СІНЕМА»
|Розлучення по-нашому
|Дар’я Волга, Олександр Коваль
|139
|ТОВ «БАЗА ФІЛМЗ»
|Самородки
|Ольга Золотарьова
|140
|ТОВ «Ганзафільм»
|Сашка
|Софія Манакова
|141
|ТОВ «Ю.ЕФ.АЙ.ПРОДАКШНЗ»
|Світлячки
|Марина Софійчук
|142
|ТОВ «МЕЙНСТРІМ ПІКЧЕРЗ»
|Свято Хризантем
|Семен Мозговий
|143
|ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ»
|Серцебиття
|Ольга Бирледяну
|144
|ТОВ «СТУДІЯ «ЗОЛОТЕ РУНО»
|Серця єднаються на небесах
|Олександра Пан (Кунат)
|145
|ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН»
|Скажи Україна
|Сергій Лисенко
|146
|ТОВ «ТРИЛОБІТ ФІЛЬМ»
|Склодув
|Андрій Багінський
|147
|ТОВ «Маніфесто18»
|Сніг для Сироти
|Максим Лукашов
|148
|ТОВ «Гуд монінг дістібьюшн»
|Спека
|Денис Колесніков
|149
|ГО «Об’єднання кінематографістів «КІНО-ЛОГОС»
|Стіни
|Валерія Березна
|150
|ТОВ «ЗЕТ ПІКЧЕРЗ»
|Сумні портрети
|Віталій Кікоть
|151
|ТОВ «ГАРТ ФІЛЬМ»
|Сусіди
|Роман Барабаш
|152
|ТОВ «ЕФ ФІЛМЗ»
|Сусідка
|Наталя Пасеницька
|153
|ТОВ «Директорія кіно»
|Таємний покупець
|Володимир Рудик
|154
|ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ПІКЧЕРЗ»
|Таємниця трипільської альтанки
|Ян Шепель
|155
|ТОВ » ТРИЛОБІТ ФІЛЬМ»
|Там, на дні
|Сергій Баженов
|156
|ТОВ «Частогусто»
|Тато-це капець!
|Іван Шоха
|157
|ФОП «Кірсанов Артемій Павлович»
|Тик
|Сергій Дзюба
|158
|ТОВ «ВІАТЕЛ»
|Той, що відчиняє двері
|Маркіян Мірошниченко
|159
|ТОВ «Харизма Груп»
|Тому що війна
|Владислав Берковський
|160
|ТОВ «ВЕДА ПРОДАКШН»
|Фуга
|Маргарита Безкоровайна
|161
|ТОВ «Кіновир»»
|Хіба то море чутно в мушлі?
|Дмитро Мар’янич
|162
|ТОВ «ДЖОЙ ФІЛМЗ»
|Хороші дивчатка потрапляють в Рай
|Мирослава Хорошун
|163
|ФОП Розенгурт Роман Миколайович
|Хочу жити
|Ірина Юрченко
|164
|ТОВ «Маніфесто18»
|Це не Моє
|Ілля Макаренко
|165
|ТОВ «ЕЙДЕТІК ПІКЧЕРЗ»
|Червоне
|Олена Штефирца
|166
|ТОВ «АМФІЛЬМ»
|Червоне — це
|Бєлоконь Аннамарія
|167
|ТОВ «Прем’єр-Медіа»
|Чормет
|Оксана Войтенко
|168
|ТОВ «ТАБОР»
|Чорний пес
|Микита Зарх
|169
|ТОВ «Кіновир»
|Чорнобильський Робінзон
|Сергій Гаврилюк
|170
|ТОВ «Трилобіт Фільм»
|Чуже Вікно
|Олексій Уманський
|171
|ПП «Цифрова Платформа»
|Шкет
|Сергій Баженов
|172
|ТОВ «Лайм Лайт»
|Я і Фелікс
|Ірина Цілик
|173
|ТОВ «КІНОКІТ»
|Я сама
|Андрій Хіміч
|174
|ТОВ «Медіа Сервіс Ресурс»
|Язик мій — ворог мій
|Олександр Євтушенко
|175
|ТОВ «НОВА ФІЛЬМ»
|Як стати черешнею
|Наталія Джура
|176
|ТОВ «МАГНАТ-МЕДІА»
|Янгол
|Наталя Ікім
Напомним, ранее главой Госкино была назначена Марина Кудерчук.
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Фото: Александра Йорк
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