Журналисты всего мира ощутили ухудшение условий труда

Условия труда журналистов ухудшились во время пандемии коронавируса во всем мире на фоне потери рабочих мест и ухудшения уровня свободы СМИ. Это показал опрос, проведенный Международной федерацией журналистов (МФЖ), сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Анализируя ответы 1308 журналистов в 77 странах, установили, что три из четырех опрошенных столкнулись с ограничениями, препятствиями или запугиванием при освещении коронавирусного кризиса.

Две трети сотрудников и журналистов-фрилансеров заявили, что почувствовали ухудшение условий труда, включая сокращение зарплат, потерю доходов и рабочих мест. «Эти результаты показывают тревожную тенденцию к ограничению свободы СМИ и сокращение журналистики в то время, когда доступ к информации и качественная журналистика настолько важны, — заявил Генеральный секретарь МФЖ Энтони Беланжер. — Журналистика – это общественное благо, и она заслуживает общественной поддержки и прекращения политических препятствий и вмешательств».

Почти каждый респондент-фрилансер в ходе проведенного в апреле опроса сообщал о потере доходов или возможности работать. Между тем, работа во время коронавирусной кризиса также повлияла на психическое здоровье журналистов, более половины из которых страдают от стресса и тревоги. Международная Федерация Журналистов также сообщила, что более четверти респондентов заявили, что им не хватает необходимого оборудования для безопасной работы дома на фоне широкомасштабных мероприятий, направленных на предотвращение распространения вируса. Каждый четвертый не имел надлежащего защитного снаряжения во время работы «в полях».

«На вопрос о состоянии свободы слова в своих странах подавляющее большинство ответило, что состояние ухудшилось», — сказали в МФЖ, отметив, что с начала вспышки десятки журналистов были арестованы или столкнулись с судебными исками. Почти каждый четвертый журналист заявил, что борется за доступ к информации из правительственных или официальных источников, и многие жаловались на ограничение свободного передвижения или невозможность задать вопрос во время пресс-конференций.

Напомним, апрельский опрос Национального союза журналистов Украины показал, что украинские медиа теряют источники доходов.

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Фото: unsplash

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