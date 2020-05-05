На Megogo начал вещание французский канал MyZen TV

На медиасервисе Megogo начал вещание французский канал MyZen TV, который собирает советы для здорового образа жизни и тренировки с самыми популярными практиками. Канал будет вещать круглосуточно, передает пресс-служба.
В программе MyZen TV занятия с профессиональными тренерами по йоге, медитации, фитнесу, стретчингу; советы по правильному питанию; истории о путешествиях, природе и многое другое. Весь контент канала будет сопровождаться впечатляющими пейзажами и успокаивающей музыкой.
MyZen TV имеет интерактивные функции, среди которых: телеархив, что позволит выбрать любую программу в течение последней недели, пауза и возможность перемотки назад.
Канал MyZen TV уже доступен пользователям подписки «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная».
Напомним: ранее стало известно, что на Megogo появились уроки «Всеукраинской школы онлайн» с сурдопереводом.
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Фото: MyZen TV
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