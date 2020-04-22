«Всеукраинская школа онлайн»: рейтинги смотрения на OTT/VOD-платформах

6 апреля 2020 года стартовал образовательный проект «Всеукраинская школа онлайн», к которому присоединились многие телеканалы и OTT/VOD-сервисы. Мы решили проанализировать рейтинги данного проекта и то, как он повлиял на смотрение, опросив ведущих игроков рынка. Узнать о том, как онлайновые уроки повлияли на рост ТВ-аудитории вы можете, прочитав блог эксперта по ТВ-измерениям, экс-аналитика StarLightMedia Ореста Билоскурского. А в данном материале вы найдете аналитику, предоставленную OTT/VOD-платформами.

Megogo

Для проекта «Всеукраинская школа онлайн» медиасервис создал специальный раздел, где транслируются уроки и добавляются новые. Для удобства уроки были разделены по дням, классами (от 5 до 11) и названиям предметов. Доступ к данному разделу бесплатный даже для незарегистрированных пользователей. Итак, за первую неделю трансляции, 6-10 апреля 2020 года, онлайн-уроки на Megogo посмотрели 82 тыс. уникальных пользователей. Общее количество просмотров видео — около 600 тыс.

«Наиболее популярными стали уроки для школьников 5-х классов, а лидерами среди предметов были английский язык и математика», — комментирует Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.

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1+1 video и другие диджитал-площадки 1+1 media

В первую неделю количество просмотров уроков в видеобиблиотеках составило более 86 тыс. (в период с 6 по 12 апреля), а онлайн-трансляций на УНИАН и «ПлюсПлюс» через 1+1 video – больше 99 тыс. Что до охватов, то за тот же период количество пользователей онлайн-трансляцией на УНИАН и «ПлюсПлюс» через 1+1 video составляет более 39 тыс., а охват пользователей библиотеки видеоуроков 1+1 video, ТСН.ua и архива сайта УНИАН (раздел «Школа онлайн») − более 42 тыс.

Первая неделя показала, что видеобиблиотеки уроков с 1+1 video, УНИАН, «Главреда» и ТСН.ua по количеству просмотров шли наравне с онлайн-трансляцией каналов, а в отдельные дни недели даже превышали. Так, например, по количеству просмотров во вторник (пик просмотров за неделю) — более 22,3 тыс. просмотров в библиотеке медиагруппы, онлайн-просмотры «ПлюсПлюс» и УНИАН на 1+1 video в этот день составляли 18,7 тыс.

Показатели за неделю демонстрируют, что библиотека уроков пользуется популярностью у зрителей, поскольку дает возможность повторно просмотреть урок. На выходных количество просмотров видеобиблиотек суммарно на всех площадках 1+1 media составляло 6 400. Наиболее популярным в субботу и воскресенье был архив на сайте УНИАН (3 тыс. просмотров) и 1+1 video (2,3 тыс. просмотров).

Высокие показатели просмотров и охватов за первую неделю показал также YouTube-канал УНИАН. Пик просмотров и охватов на канале – 71,5 тыс. и 31,9 тыс. соответственно, припал на вторник, 7 апреля. В целом, за первую неделю YouTube-канал УНИАН собрал более 266 тыс. просмотров. Нужно отметить, что просмотров видеоуроков на выходных профиль УНИАНа набрал больше, чем в библиотеках и архивах других диджитальных площадках за этот же период — более 28 тыс. просмотров.

«Нам было очень интересно, как будут смотреть «Всеукраинскую школу онлайн» на диджитальных площадках 1+1 media. Нужно сказать, что все наши онлайн-ресурсы поддержали проект – УНИАН, «Главред», ТСН.ua и, конечно же, 1+1 video. В отличие от каналов группы, которые транслировали уроки для учеников 5-го (телеканал «ПлюсПлюс») и 8-го («УНИАН-ТВ») классов, онлайн-площадки дают доступ ко всем урокам для удобного первого либо повторного просмотра в любое время. Проанализировав количество просмотров и охваты первой недели, можно сделать вывод, что смотрение уроков в библиотеке диджитал-площадок группы имеет не меньший спрос, нежели смотрение трансляций онлайн на 1+1 video и стримов сайта «Главред»», − прокомментировал Александр Козаченко, руководитель VOD-платформы 1+1 video и развлекательного направления контентных продуктов.

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ТENET

Согласно анализу просмотров абонентами цифрового телевидения ТЕНЕТ-ТВ (телекоммуникационная компания ТENET), через неделю после старта «Всеукраинской школы онлайн» (6 — 13 апреля 2020 года) просмотры некоторых телеканалов-участников проекта возросли: +59,1% у УНИАН, +40,1% у «Рады», +129,8% у Zoom, +3,3% у 112 «Украина HD», +0,9% у «ПлюсПлюс» и +12,2% у ZIK.

А рейтинги смотрения некоторых каналов, наоборот, просели. Так, по сравнению с предыдущей неделей (29 марта — 5 апреля 2020 года) потеряли аудиторию телеканалы News One (-24,3%), «112 Украина» (-8,2%), «UA: Перший» (-25,2%) и M1 HD (-36,5%).

Divan.TV

«Подробный срез по всем каналам мы не делали за первую неделю, так как считаем, что первая неделя не может быть показательной — за первым всплеском интереса шло постепенное его снижение до конца недели. Поэтому детальный рейтинг мы сможем предоставить на основании двух недель. Но уже сейчас могу сказать, что в среднем смотрение каналов, на которых транслируются уроки, выросло больше чем в 3 раза — от 180% до 240%, в зависимости от канала», — прокомментировал Петр Рудюк, руководитель отдела маркетинга Divan.TV.

OLL.TV

Поскольку на OLL.TV был открыт доступ к онлайн-урокам без регистрации, аналитики компании оперировали только ростом времени смотрения во время трансляции уроков. Так, с момента запуска «Всеукраинской школы онлайн» смотрение каналов, привлеченных к данной образовательному проекту, возросло в разы. В частности, среди существующих пользователей OLL.TV суммарное время просмотров в период с 6 по 10 апреля 2020 года (во временном промежутке с 10:00 до 12:00) выросло в 3 раза по сравнению с показателями предыдущей недели (30 марта — 3 апреля (с 10:00 до 12:00). А инициатива открыть доступ к учебным материалам на сервисе бесплатно и без регистрации нашла еще более широкий отклик: смотрение, с учетом незарегистрированных пользователей, возросло более чем 8 раз (на 819%). Наиболее активно на сервисе смотрели уроки 5-8 классов, которые транслировали телеканалы «Индиго», «ПлюсПлюс», Zoom и ZIK.

«Тысячи школьников могут посещать уроки онлайн с любого устройства и повторять пройденный материал, воспользовавшись архивом», — прокомментировал Борис Данилов, директор Digital Screens (сервис онлайн-телевидения OLL.TV).

Киевстар ТВ

Киевстар ТВ разместил контент «Всеукраинской школы онлайн» в своей библиотеке, а также открыл доступ к телеканалам-участникам проекта для всех абонентов независимо от выбранного тарифного плана. Согласно данным компании, зрители довольно активно отреагировали на инициативу. За 1,5 недели уроки просмотрели более 180 тыс. раз. Причем зрительская активность на второй неделе выросла на 20%.

«Среди уроков наиболее популярной стала зарядка для всех классов, английский язык для пятиклассников на телеканале «ПлюсПлюс» и «112 Украина», а также математика и английский для 11-х классов на телеканале М1», — прокомментировал начальник департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук.

Рост продолжится?..

21 апреля 2020 года Офис президента сообщил, что правительство Украины планирует продлить карантин в стране, поскольку еще не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом. Согласно прогнозам, пик ожидается в начале мая, поэтому, возможно продление карантина до середины или до конца мая. А это значит, что дети продолжат учиться онлайн и диджитальные площадки медиагрупп, их телеканалы, а также всеукраинские OTT/VOD-платформы нарастят смотрение и аудиторию. Что же, ждем конца карантинных мероприятий…

Фото: Unsplash, Александра Йорк, Megogo, OLL.TV, TENET, Divan.TV, Киевстар ТВ

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