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Американская киноиндустрия переживает худший год с 1997-го

от Telekritika
От Telekritika 156
Главная Кино Американская киноиндустрия переживает худший год с 1997-го

Аналитика от Statista.

Киноиндустрия Америки опустится до худшего уровня за последние 23 года. Об этом пишет Statista.

Руководители Cinemark, третьей по величине сети кинотеатров в Соединенных Штатах, заявили инвестору на прошлой неделе, что они надеются вновь открыть кинотеатры 1 июля, при этом принимая соответствующие меры по ограничению контактов между посетителями. Открытие кинотеатров — первый этап программы «Opening Up American Again» от администрации Трампа по выходу из карантина

Тем не менее, даже если кинотеатры откроются к концу июня/началу июля, ущерб, нанесенный отрасли, будет значительным. Аналитик Wedbush Майкл Пахтер ожидает, что доходы от кассовых сборов в этом году достигнут около $6,7 млрд, тогда как в последние пять лет они превышали $11 млрд. «Мы считаем, что большинство кинотеатров страны будут закрыты до июня, с медленным восстановлением в течение года», — написал Пактер.

В отличие от других отраслей, которые надеются на быстрое восстановление после окончания карантина, кинотеатры будут медленнее возвращаться к нормальной жизни.

Напомним, ранее кассовые сбороы США за уик-энд с 12 по 15 марта показали худшие результаты за последние два десятилетия.

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Фото: unsplash

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