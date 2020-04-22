Стала известна дата премьеры новых «Аферистов в сетях»

30 – именно столько афер в новом сезоне «Аферистов в сетях» раскроет ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь вместе со своей командой. Увидеть, как она выводит мошенников на чистую воду, можно будет уже 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Аферы в новом сезоне будут самые разнообразные. Главной героиней одной из них, сама того не зная, стала сама ведущая проекта: работая над новым сезоном, Елена-Кристина Лебедь случайно нашла объявления о продаже ее нижнего белья. Чем закончилась эта история, ведущая расскажет в одном из выпусков программы.

Больше всего команде проекта запомнилось мошенничество, которое пощекотало нервы.

– Эта была афера на кастинге в кино, – рассказывает Елена-Кристина Лебедь. – Ощущаете уровень приманки? Конечно, любая девочка хочет сниматься. А мне вдруг предложили не просто в кино, а на главную роль! В итоге меня за секунду утрамбовали в машину и увезли в неизвестном направлении. Самым невероятным оказался финал аферы: никто не ожидал, что и они, и мы можем так ошибиться!

Напомним, в рамках движения StarLightMedia #ЗалишайсяВдома Новый канал выпустил серию роликов, снятых с помощью Zoom. В том числе ролики для анонсирования премьерных выпусков «Аферистов в сетях».

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Фото: Новый канал

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