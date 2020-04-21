Трансляцию богослужений посмотрели 6 миллионов

Трансляцию богослужений на украинских телеканалах посмотрели 6 млн зрителей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные экспертом по ТВ-измерениям Орестом Билоскурским в блоге для «Телекритики».

По данным эксперта, общая аудитория составила 8769559 человек, из которых реальных зрителей в возрасте от 4 лет было 6010260. Эксперт учитывал в аудиторию тех, кто смотрел более 6 мин (суммарно) трансляции.

Как аудитория распределилась по каналам – ниже в таблице.

Всего, по данным Билоскурского, телепросмотр на Пасху был рекордным за последние 4 года. А вот доля топ-6 каналов наоборот – самая низкая, она впервые опустилась ниже 50%.

«Это означает, что более половины своего времени зрители смотрели не топ-6 каналов суммарно», – объясняет эксперт.

Детальный обзор по трансляции богослужений – в блоге Ореста Билоскурского.

Примечание: экспертом были использованы overnight данные.

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