Премьеру «Джона Уика 4» перенесли на 2022 год

Lionsgate объявила, что переносит дату выхода «Джон Уик 4» на 27 мая 2022 года, почти на год после предыдущей даты релиза 21 мая 2021 года. Об этом пишет Сollider.

В новом фильме, как и в предыдущих, сыграет Киану Ривз, а Чад Стахельски вновь выступит режиссером. «Джон Уик 4» еще не запущен в производство, и Ривз должен был закончить съемки в «Матрице 4».

Стахельски также сообщил, что Ривз закончил лишь месяц съемок в «Матрице 4», прежде чем производство было закрыто. Когда карантин отменят, Ривз должен закончить с «Матрицей», а затем начать подготовку к трюкам для «Джона Уика».

Напомним, ранее стало известно, что снимут сериал «Континенталь» из фильма про Джона Уика.

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Фото: Niko Tavernise/Summit Entertainment

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