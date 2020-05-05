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Премьеру «Джона Уика 4» перенесли на 2022 год

от Telekritika
От Telekritika 184
Главная Кино Премьеру «Джона Уика 4» перенесли на 2022 год

Картина еще не запущена в производство.

Lionsgate объявила, что переносит дату выхода «Джон Уик 4» на 27 мая 2022 года, почти на год после предыдущей даты релиза 21 мая 2021 года. Об этом пишет Сollider.

В новом фильме, как и в предыдущих, сыграет Киану Ривз, а Чад Стахельски вновь выступит режиссером. «Джон Уик 4» еще не запущен в производство, и Ривз должен был закончить съемки в «Матрице 4».

Стахельски также сообщил, что Ривз закончил лишь месяц съемок в «Матрице 4», прежде чем производство было закрыто. Когда карантин отменят,  Ривз должен закончить с «Матрицей», а затем начать подготовку к трюкам для «Джона Уика».

Напомним, ранее стало известно, что снимут сериал «Континенталь» из фильма про Джона Уика.

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Фото: Niko Tavernise/Summit Entertainment

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