ДиджиталНовостиТВ

«Суспільне» запустило диджитал-платформу для людей с инвалидностью

от Telekritika
От Telekritika 314
Главная Диджитал «Суспільне» запустило диджитал-платформу для людей с инвалидностью

Онлайн-платформа «Разом» является продолжением одноименного телевизионного проекта, посвященного жизни людей с инвалидностью, который ранее выходил на телеканале «UA: Перший».

Начавшая работу 5 мая платформа «Разом» – это коммуникативная площадка для людей с инвалидностью. С ее помощью каждый желающий сможет рассказать свою историю и получить или предложить помощь, которая связана с различными аспектами жизни людей с инвалидностью. Пользователи сервиса смогут пообщаться с героями телевизионного проекта, открыть для себя паралимпийский спорт и объединиться для решения проблем и реализации идей. Об этом сообщает пресс-служба Суспільного мовника.

«Проект «Разом» – это попытка создать модель общества равных возможностей для всех людей независимо от их физического состояния, — говорит главный редактор творческого объединения спортивных программ «UA: Перший» Елена Кузнецова. – С помощью историй жизни людей с инвалидностью мы показали, что можно преодолеть внутренние барьеры, бросить вызов судьбе и самореализоваться. Герои проекта – спортсмены-паралимпийцы, журналисты, художники и общественные деятели – собственным примером показывают, что каждый способен построить успешную модель своей жизни. Впрочем, проблемы адаптации людей с инвалидностью в обществе и доступности пространства до сих пор актуальны. Поэтому продолжением телевизионного проекта стал одноименный сайт».

Платформа имеет специальный функционал для людей с нарушениями зрения. Ее удобство для пользователей протестировал тренер по активной адаптации людей с нарушениями зрения Ярослав Плюта. Информацию на сайте будут обновлять еженедельно. Также здесь можно найти видео телепроекта и эксклюзивные материалы, которые не попали в эфир.

Напомним, ранее «Суспільне» запустило отдельный новостной сайт suspilne.media. 

Читайте также:

«Суспільне» выпустило серию подкастов-расследований
«UA: Українське радіо» запускает программу «Після карантину»

Фото: «Суспільне»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Премьеру «Джона Уика 4» перенесли на 2022 год

05.05.2020

Коронавирус уже не популярен: трафик начал снижаться

15.04.2020

Фактчекеры получат гранты от YouTube на сумму $1...

29.04.2020

Snapchat запустил новый сервис в помощь маркетологам во...

16.04.2020

Телеканал «Киев» запускает «Ранок на карантині» с новыми...

08.04.2020

Франция обязует Google платить издательствам за использование их...

10.04.2020

Владимир Завадюк: «Суперфинал «Голосу країни» покажет, что будущее...

24.04.2020

Журналисты всего мира ощутили ухудшение условий труда

05.05.2020

Zoom обновился и стал безопаснее

23.04.2020

Антонио Лукич стал победителем в номинации «Открытие года»...

22.04.2020
Avatar