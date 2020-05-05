«Суспільне» запустило диджитал-платформу для людей с инвалидностью

Начавшая работу 5 мая платформа «Разом» – это коммуникативная площадка для людей с инвалидностью. С ее помощью каждый желающий сможет рассказать свою историю и получить или предложить помощь, которая связана с различными аспектами жизни людей с инвалидностью. Пользователи сервиса смогут пообщаться с героями телевизионного проекта, открыть для себя паралимпийский спорт и объединиться для решения проблем и реализации идей. Об этом сообщает пресс-служба Суспільного мовника.

«Проект «Разом» – это попытка создать модель общества равных возможностей для всех людей независимо от их физического состояния, — говорит главный редактор творческого объединения спортивных программ «UA: Перший» Елена Кузнецова. – С помощью историй жизни людей с инвалидностью мы показали, что можно преодолеть внутренние барьеры, бросить вызов судьбе и самореализоваться. Герои проекта – спортсмены-паралимпийцы, журналисты, художники и общественные деятели – собственным примером показывают, что каждый способен построить успешную модель своей жизни. Впрочем, проблемы адаптации людей с инвалидностью в обществе и доступности пространства до сих пор актуальны. Поэтому продолжением телевизионного проекта стал одноименный сайт».

Платформа имеет специальный функционал для людей с нарушениями зрения. Ее удобство для пользователей протестировал тренер по активной адаптации людей с нарушениями зрения Ярослав Плюта. Информацию на сайте будут обновлять еженедельно. Также здесь можно найти видео телепроекта и эксклюзивные материалы, которые не попали в эфир.

Напомним, ранее «Суспільне» запустило отдельный новостной сайт suspilne.media.

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Фото: «Суспільне»

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