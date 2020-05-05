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Время пользования смартфонами выросло до 4 часов в день

от Telekritika
От Telekritika 225
Главная Диджитал Время пользования смартфонами выросло до 4 часов в день

Данные eMarketer.

Согласно данным аналитической компании eMarketer, в 2020 году время, которое мы уделяем гаджетам, существенно возросло.

В 2019 году пользовали уделяли гаджетам 6 ч 43 мин. в сутки. Аналитики прогнозируют, что в 2020 году этот показатель увеличится до 7 ч 31 мин. А в 2022 году — до 7 ч 38 мин.

В 2020 году люди пбудут проводить со смартфоном в руках более 4 ч в день, с ноутбуками — 2 ч, с другими устройствами — более 1 ч. Для сравнения, на ТВ приходится лишь 3 ч 49 мин., на радио — 1 ч 35 мин., а на печатную прессу — всего 17 мин.

Напомним: ранее стало известно, что смотрение потокового видео стремительно растет — Nielsen.

Ранее Ocean Media назвал топ-10 рекламодателей, которые удвоили контакты с ТВ-аудиторией.

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Фото: Unsplash

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