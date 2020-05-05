Николас Кейдж сыграет в новом сериале про «Короля тигров»

Николас Кейдж снимется в сериале, посвященном жизни Джо Экзотика, фигурирующим в документальном сериале Netflix «Король тигров», пишет Variety.
Сериал из восьми эпизодов производят киностудии Imagine Television и CBS Television Studios. В основу сюжета ляжет статья Texas Monthly «Джо Экзотик: Темное путешествие в мир обезумевшего человека» от Лейфа Рейгстада.
CBS TV Studios выбрала эту статью для экранизации еще в июне 2019 года. В качестве сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера выступит Дэн Лагана, в рамках его общей сделки в CBS TV Studios с Полом Янгом. Николас Кейдж, помимо главной роли станет одним из продюсеров.
Дата выхода сериала пока не известна.
Напомним, документальный сериал «Король тигров» стал одним из популярнейших в истории оригинальных шоу Netflix.
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Фото: AP
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