Netflix выпустил документальный сериал о коронавирусе

Netflix выпустил документальный мини-сериал о коронавирусе под название Coronavirus. Explained, на данный момент на сервисе доступен первый эпизод.
Сериал расскажет о пандемии коронавируса, усилиях и способах по борьбе с ней.
Разработкой сериала занимался Netflix и Vox. В первой 30-минутной серии эксперты и аналитики рассказывают, как коронавирус перерос в глобальную пандемию и изменил привычную жизнь людей.
Напомним, ранее стало известно, что количество подписчиков старимингового сервиса Netflix увеличилось на 15,8 млн человек в течение первого квартала 2020 года и на сегодняшний день суммарное количество абонентов составляет 182 млн человек.
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Фото: Netflix
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