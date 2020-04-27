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Netflix выпустил документальный сериал о коронавирусе

от Telekritika
От Telekritika 496
Главная Кино Netflix выпустил документальный сериал о коронавирусе

На данный момент доступна первая серия.

Netflix выпустил документальный мини-сериал о коронавирусе под название Coronavirus. Explained, на данный момент на сервисе доступен первый эпизод.

Сериал расскажет о пандемии коронавируса, усилиях и способах по борьбе с ней.

Разработкой сериала занимался Netflix и Vox. В первой 30-минутной серии эксперты и аналитики рассказывают, как коронавирус перерос в глобальную пандемию и изменил привычную жизнь людей.

Напомним, ранее стало известно, что количество подписчиков старимингового сервиса Netflix увеличилось на 15,8 млн человек в течение первого квартала 2020 года и на сегодняшний день суммарное количество абонентов составляет 182 млн человек.

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Фото: Netflix

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