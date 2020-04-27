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Минфин подготовил для чиновников список слов-табу

от Telekritika
От Telekritika 443
Главная Новости Минфин подготовил для чиновников список слов-табу

Среди прочего им запрещено говорить о дефолте и компромиссе с бывшими владельцами «ПриватБанка».

Министерство финансов составило список слов, которые запрещено употреблять чиновникам в публичных коммуникациях на тему о государственном долге. Их перечень содержится в рекомендациях по коммуникациям от министерства в адрес чиновников. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на документ ведомства, изданный для внутреннего пользования.

Согласно этому документу, под запрет попали слова и фразы: «дефолт», «технический дефолт», «реструктуризация», «репрофайлинг», «отмена национализации Приватбанка», «компромисс с бывшими владельцами ПриватБанка», «рецессия» и некоторые другие. Также рекомендовано не обсуждать публично прогнозы, оценки и расчеты по госдолгу, суверенные еврооблигации и варранты лицам, которые официально не уполномочены комментировать эти вопросы.

В комментариях на экономические темы рекомендовано использовать лишь официальную информацию, размещенную на официальных информационных ресурсах. Любые комментарии по поводу выпуска суверенных еврооблигаций можно давать лишь по согласованию с Министерством финансов, советниками этого ведомства и юристами. Рекомендовано никому не советовать покупать государственные ценные бумаги и давать прогнозы по их стоимости. Также рекомендовано не давать комментариев каких-либо прогнозов экономического и финансового состояния Украины. В рекомендациях отмечено, что комментарии по вопросам госдолга для иностранных и украинских СМИ не должны отличаться.

Невыполнение рекомендаций и разглашение информации, отмечено в документе, может иметь серьезные последствия, включая распродажу инвесторами долговых ценных бумаг, увеличение стоимости заимствований и ухудшение суверенного рейтинга страны.

Напомним, ранее звучали опасения, что коронавирус может вызвать падение уровня свобод по всему миру.

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Фото: «Українські новини»

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