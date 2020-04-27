В Telegram торгуют личными данными клиентов банков

Вероятно, данные клиентов «ПриватБанка» злоумышленники продают в сети. Об этом пишет РБК-Украина. Издание отмечает, что в Telegram обнаружены два бота, которые торгуют данными украинских пользователей. Одного из них уже закрыли, но второй пока еще работает. С помощью ботов за деньги по телефонному номеру можно узнать ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. 10 запросов оценивают в $50, 50 – в $100, цена 200 запросов – $200.

В «ПриватБанке» знают о проблеме и сообщили, что уже обратились в правоохранительные органы. «Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов», — заявили в банке.

Напомним, эксперты по кибербезопасности из Cybersecurity Cyble обнаружили утечку данных: в даркнет попали данные более 500 тыс. пользователей Zoom.

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Фото: Unsplash

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